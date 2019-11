[공식]네이처, '소희 합류' 후 첫 컴백…오늘 '네이처 월드:코드에이' 발표

[스포츠조선 김영록 기자]걸그룹 네이처(NATURE)의 새로운 프로젝트가 시작된다.

네이처(소희 새봄 루 채빈 하루 로하 유채 선샤인)는 12일 오후 6시 두 번째 미니앨범 '네이처 월드:코드 에이(NATURE WORLD: CODE A)'를 발매하고 전격 컴백한다.

컴백에 앞서 네이처는 새로운 프로젝트 '네이처 월드'의 시작을 예고하는 트레일러 영상을 공개했다. 청초하고 순수한 비주얼이 돋보이는 '쇼 유어 컬러(Show Your Color)' 버전과 강렬한 분위기의 '모비 딕(Moby Dick)' 버전 티저 이미지도 잇따라 공개하며 컴백을 준비해왔다.

타이틀곡 '웁시(OOPSIE)(My Bad)'는 강렬한 신스베이스와 중독성 있는 비트가 인상적인 하우스 리듬의 EDM곡이다. 네이처 특유의 활기찬 에너지와 개성을 담았다.

이밖에도 중독성 짙은 댄스곡 '빙빙(Bing Bing)', 스칸디나비아와 트로피컬 하우스를 결합시킨 모던 팝 '왓츠 업(What's Up)', 에너제틱한 매력이 살아있는 '드링킨(Drinkin')', 네이처의 한층 성숙해진 보컬을 느낄 수 있는 정통 발라드 '해 달 별(My Sun, My Moon, My Star)'까지 총 5개 트랙이 담겼다.

이번 앨범은 Mnet '프로듀스101' 시즌1 출신 소희(김소희)가 새 멤버로 합류하고 첫 컴백이다. 소희는 지난 11일 컴백을 하루 앞두고 진행한 V LIVE(V앱)를 통해 "많이 부족하더라도 예쁘게 봐달라. 열심히 하겠다"라고 전했다. 네이처는 "타이틀곡뿐만 아니라 수록곡 퍼포먼스도 준비되어 있다"며 기대감을 높였다.

새 프로젝트와 함께 4개월 만에 발매하는 새 앨범 '네이처 월드:코드 에이'는 12일 오후 6시 공개된다.

