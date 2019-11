[공식]"컴백도 나란히"…현아♥던, 오늘(10일) '인기가요'서 동시 컴백

[스포츠조선 이승미 기자]현아와 던이 '인기가요'에서 함께 컴백한다.

10일 SBS '인기가요' 측은 "오늘 방송에서 가요계 공식 커플 현아와 DAWN(던)도 각자의 신곡을 들고 팬들을 만난다"고 전했다. 2년 만에 돌아온 현아는 싱글 'FLOWER SHOWER'로 현아만이 가지고 있는 섹시함과 러블리함, 그리고 에너제틱함을 아낌없이 선보인다. 싱어송라이터로 첫발을 내딛은 DAWN(던)은 청춘의 진지한 독백을 담은 싱글 'MONEY'를 통해 진한 여운이 남는 무대를 꾸민다.

현아와 던 뿐만 아니라 새앨범 'Call My Name'으로 돌아온 GOT7의 컴백 무대도 마련됐다. GOT7은 타이틀곡 '니가 부르는 나의 이름' 무대를 통해 컴백한다. 특히 GOT7이 이번 무대에서 보여줄 안무는 완벽주의자인 박진영조차 '가장 멋지다.'며 인정한바 있어 기대를 모으고 있다. 또한 'Crash & Burn' 무대를 통해 강한 비트로 강렬함과 섹시함을 유감없이 드러낼 예정이다. 예능 대세로 떠오른 업텐션의 이진혁은 첫번째 솔로 앨범 'S.O.L'을 통해 홀로서기에 나선다. 이진혁은 파워풀하면서도 라인이 살아있는 'I Like That' 퍼포먼스로 여심 저격을 예고한다. 오랜 공백기를 깨고 돌아온 빅톤은 감성적이면서 파워풀한 이중적인 요소가 완벽히 조화된 '그리운 밤' 무대로 팬들을 만난다. 또한 밴디트(BVNDIT)의 'Dumb', 1TEAM의 'Make This', 동키즈의 'Fever' 컴백 무대도 만나볼 수 있다.

한편, 이날 SBS 인기가요에는 GOT7, DAWN(던), DONGKIZ, 몬스타엑스, 밴디트(BVNDIT), VAV, BDC, 빅톤, 송하예, 엔플라잉, 영재(YOUNGJAE), OnlyOneOf, 온앤오프(ONF), 1TEAM, WINNER, 이진혁, TOMORROW X TOGETHER, 현아가 출연한다.

