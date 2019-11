'비긴어게인3' 네덜란드서 시즌 마지막 버스킹…태연 "너무 아쉬워" 고백

[스포츠조선 남재륜 기자] 이적-태연-폴킴-김현우-적재가 마지막 버스킹을 펼친다.

8일(금)에 방송되는 JTBC '비긴어게인3' 마지막 회에서는 독일 베를린에서부터 네덜란드 암스테르담까지, 6일간의 버스킹 대장정을 마무리하는 멤버들의 이야기가 공개된다.

암스테르담에서 진행된 '비긴어게인3' 녹화에서 멤버들은 마지막 버스킹 장소로 암스테르담의 중심 광장이자 사람들이 가장 많이 모이는 '담 광장'을 마지막 버스킹 장소로 정했다.

멤버들은 마지막 버스킹을 앞두고 모두 얼떨떨한 모습을 보였다. 태연은 "너무 아쉬워서 이게 무슨 감정이지 싶어"라고 고백해 눈길을 끌었다. 폴킴 역시 "마지막이라는 게 실감이 안 난다"라고 토로했다. 김현우는 "유종의 미를 거두자"라며 멤버들을 다독였다.

먼저 태연과 폴킴이 첫 곡의 주인공으로 나섰다. 그동안 '너를 만나' 'All Of Me' 등을 통해 환상의 하모니를 보여준 두 사람은 마지막 듀엣곡으로 'Say Something'을 선곡해 완벽한 호흡을 자랑했다. 태연은 무대를 끝내고 "폴킴과 여러 곡을 함께 했지만, 제일 호흡이 잘 맞았다"라며 감격하기도 했다. 이어 이적은 '하늘을 달리다'를 선곡했다. 이적의 목소리에 신나는 리듬, 김현우의 피아노 솔로 연주까지 더해지자 관객들도 춤을 추며 연주를 만끽했다.

이윽고 멤버들은 마지막 단체곡으로 영화 코코의 OST 'Remember Me'를 선곡했다. 이적은 "우리가 이제 떠나지만 기억해달라는 의미가 있다"고 선곡 배경을 밝혔다. 멤버들은 영어 버전과 한국어 버전을 모두 함께 노래했고, 노래가 끝난 후 관객들뿐만 아니라 멤버들까지 환호와 함께 박수를 보냈다. 한 관객은 "한 곡 더!"를 외쳤다. 버스킹을 지켜보던 다른 관객들 역시 앙코르를 연호했다. 관객들의 열화와 같은 앙코르 요청에 멤버들은 잠시 당황하는 모습을 보였지만, 이내 "이게 진짜 버스킹이다"라며 한껏 기뻐했다는 후문. 이날 버스킹을 끝낸 후, 김현우는 눈물을 글썽이기도 했다.

암스테르담을 감동으로 물들인 이적-태연-폴킴-김현우-적재의 마지막 버스킹 현장은 11월 8일(금) 밤 9시에 방송되는 JTBC '비긴어게인3'에서 확인할 수 있다.

sjr@sportschosun.com