'겨울왕국2' 태연, 국내 공식 커버송 '숨겨진 세상' 오늘(7일) 공개 [공식]

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 영화 '겨울왕국 2'의 국내 공식 커버송 아티스트 태연이 참여한 '숨겨진 세상(Into the Unknown End Credit Version)' 음원이 오늘 저녁 6시에 공개될 예정이다.

영화 '겨울왕국 2'는 숨겨진 과거의 비밀과 새로운 운명을 찾기 위해 모험을 떠나는 '엘사'와 '안나'의 이야기를 그린 작품. '겨울왕국 2'의 국내 공식 커버송 아티스트 태연이 부른 '숨겨진 세상(Into the Unknown End Credit Version)'의 풀버전 음원이 바로 오늘 저녁 6시부터 멜론, 벅스, 지니뮤직 등 국내는 물론 해외 각종 음원사이트를 통해 공개될 예정이다. 지난 6일, '숨겨진 세상(Into the Unknown End Credit Version)'은 태연 뮤직비디오 티저를 통해 일부 공개되어 짧은 도입부만으로도 강렬한 여운을 남기며 태연의 버전으로 새롭게 탄생한 '겨울왕국 2' OST에 대한 기대감을 높인 바 있다.

만능 보컬리스트 태연의 참여로 더욱 관심을 모으고 있는 '숨겨진 세상(Into the Unknown End Credit Version)'의 풀버전은 강렬한 멜로디와 '겨울왕국 2'의 새로운 스토리를 엿볼 수 있을 것으로 기대를 모은다. '숨겨진 세상(Into the Unknown)'은 이번 작품 속 '엘사'의 새로운 주제곡으로, 어느 날 부턴가 자신을 부르는 의문의 목소리로 인해 점차 평화로운 일상이 흔들리기 시작한 '엘사'의 내면을 담고 있다. 처음으로 공개될 한글 가사에도 다양한 궁금증이 쏟아지는 가운데, 곡의 강렬하고도 웅장한 사운드와 태연이 더해내는 다채로운 감성은 완벽한 조화를 이루며 귓가에 황홀한 울림을 선사할 예정이다. 특히 신비로운 음색과 파워풀한 가창력을 지닌 태연은 리드미컬한 도입부부터 후반부의 폭발적인 고음까지 흔들림 없이 소화하며 믿고 듣는 보컬퀸다운 면모를 유감없이 선보일 것이다. 이처럼 국내 공식 커버송 아티스트 태연의 참여로 뜨거운 관심을 모으고 있는 '숨겨진 세상(Into the Unknown End Credit Version)'은 오늘 저녁 6시부터 공개되어 국내외 팬들에게 특별한 감동을 선사할 것이다.

국내 공식 커버송 아티스트 태연이 부른 '숨겨진 세상(Into the Unknown End Credit Version)'의 음원 공개를 예고하며 이목을 집중시키는 영화 '겨울왕국 2'는 오는 11월 21일 개봉을 앞두고 있다.

