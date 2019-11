"챔피언 솔라→뮤지컬 화사"…마마무, 제3우주 콘셉트 티저 공개

[스포츠조선 김영록 기자]걸그룹 마마무가 새 정규앨범 'reality in BLACK'의 제3우주 콘셉트 포토를 공개했다.

마마무는 7일 정규 2집 '리얼리티 인 블랙(reality in BLACK)'의 개인 콘셉트 포토와 프리뷰 영상을 통해 팬들의 기대감을 높였다.

사진 속 솔라는 챔피언 벨트를 어깨에 멘 카리스마 복서, 문별은 스웨그 넘치는 힙한 안무가로 변신했다. 휘인은 자유분방한 화가, 화사는 무대 위 강렬한 존재감을 드러낸 뮤지컬 배우로 재탄생했다.

프리뷰 영상에는 평행우주 콘셉트 속 '제3우주'에서 각자의 직업으로 열심히 살고 있는 마마무 멤버들의 모습이 담겼다. 이들의 삶속에 녹아든 '4X4에버(ever)', '하이 텐션(High Tension)', '헬로 마마(Hello MaMa)', '데스티니(Destiny)'의 멜로디와 함께 '힙(HIP)'이 영상 말미에 곁들여졌다.

마마무는 "만약 마마무가 아니라면?(What if... MMM is not MMM?)"라는 가정 하에 '마마무 멀티버스(평행우주)' 콘셉트를 선보인다. 앞서 '제2우주' 속 마마무는 공주, 뮤직비디오 감독, 환경운동가, 엄마로서의 삶을 표현한 바 있다.

마마무는 오는 14일 두 번째 정규앨범 '리얼리티 인 블랙'을 발표하고 컴백한다.

