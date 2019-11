1TEAM(원팀), 'Make This' 뮤비 공개…강파워풀한 퍼포먼스를 담다

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 1TEAM(원팀)의 'Make This' 뮤직비디오 본편이 공개됐다.

1TEAM의 소속사 라이브웍스컴퍼니는 오늘(6일) 공식 SNS 채널 및 각종 음원 사이트를 통해 세 번째 미니앨범 'ONE'의 타이틀곡 'Make This' 뮤직비디오 본편을 공개하며 팬들의 관심을 모으고 있다.

공개된 뮤직비디오는 1TEAM만의 독보적인 안무가 담긴 파워풀한 퍼포먼스와 함께 멤버들 개개인의 원샷(one-shot)을 통해 1TEAM의 새로워진 매력을 보여주고 있어 이목을 집중 시킨다.

뿐만 아니라 이번 뮤직비디오는 신화의 'Kiss Me Like That', 동방신기의 'Truth'등의 뮤직비디오를 연출한 김용수 감독이 연출을 맡아 마치 SF 영화를 보는 듯한 세트와 소품으로 1TEAM의 강렬한 퍼포먼스를 담아내 보는 이들의 눈과 귀를 동시에 사로잡는다.

특히, 오늘 공개된 타이틀곡 'Make This'는 강렬하고 화려한 사운드가 인상적인 곡으로, 'Break' 따위 없이 불타는 무대를 만들어 보겠다는 1TEAM의 야심찬 포부가 담긴 가사만큼 새로운 음악적 시도를 통해 한층 더 과감해진 멤버들의 모습과 완벽한 안무의 합이 어우러져 1TEAM의 한층 더 성장한 모습을 볼 수 있을 것으로 기대된다.

이처럼, 1TEAM의 새 앨범 'ONE'은 1TEAM만의 강렬한 매력과 새로운 음악적 시도를 고스란히 느낄 수 있는 곡들로 채워진 만큼 1TEAM의 새 앨범을 기다려온 많은 팬들에게 완성도 높은 앨범이 될 것이다.

이에 소속사 라이브웍스컴퍼니는 "오늘(6일) 1TEAM의 새 앨범 'ONE'의 타이틀곡인 'Make This'의 뮤직비디오 본편이 공개됐다. 이번 뮤직비디오를 통해 1TEAM만의 강렬한 매력과 화려한 퍼포먼스를 확인 할 수 있을 것이다. 오늘 공개된 뮤직비디오와 새 앨범 'ONE'에 많은 관심과 사랑 부탁드린다."고 전했다.

한편, 오늘 새 앨범 'ONE' 발매와 동시에 타이틀곡 'Make This' 뮤직비디오를 공개한 1TEAM은 예스 24 라이브홀에서 2019 1TEAM FAN-CON 'ONE'을 개최할 예정이다.

