마마무, '4人4色' 새 앨범 티저 공개…베일 벗은 '평행우주 콘셉트'

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]걸그룹 마마무가 새 정규앨범 'reality in BLACK' 티저 이미지를 첫 공개했다.

마마무는 공식 SNS를 통해 2nd universe와 What if… MMM is not MMM? 라는 문구와 함께 새 정규앨범 'reality in BLACK'의 콘셉트를 담은 이미지를 게재하며, 컴백 초읽기에 돌입했다.

공개된 사진 속 마마무는 각자의 개성이 드러난 다양한 스타일을 선보여 눈길을 끈다.

화사한 드레스에 왕관을 쓴 솔라, 카메라 렌즈를 들고 있는 문별, 오렌지색 후드를 눌러쓴 휘인, 레드 롱코트를 입은 화사까지 각기 다른 모습으로 등장하며 새 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 높였다.

특히, '제2우주(2nd universe)', '만약 마마무가 아니라면?(What if... MMM is not MMM?)'이라는 문구에서 짐작할 수 있듯이 걸그룹 마마무가 아닌 마마무 멤버들의 모습을 담아낸 것으로 보인다.

마마무는 14일 두 번째 정규앨범 'reality in BLACK'으로 컴백한다.

앞서 마마무는 새 앨범을 통해 새로운 이야기의 시작을 예고한 만큼 "만약 마마무가 아니라면?"이라는 전제 아래 멤버들의 기상천외한 이야기가 펼쳐질 예정이다.

특히, 마마무가 살고 있는 세계가 아닌 평행선 상에 위치한 다른 마마무의 세계가 존재한다는 '평행우주론' 콘셉트를 앞세워 새 정규앨범을 더욱 풍성하고 완성도를 높였다.

그간 마마무는 매 앨범마다 퀄리티 높은 음악은 물론, 독보적인 콘셉트와 퍼포먼스로 '믿듣맘무'로 사랑받은 만큼 새 앨범 'reality in BLACK'에서는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.

앞서 마마무는 M.net '퀸덤'에서 최종 우승에 이어 14일 컴백을 선언한 후, 스포일러 영상을 비롯해 로고, 티저 이미지를 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 달구고 있다.

한편, 마마무는 14일 오후 6시, 두 번째 정규앨범 'reality in BLACK'을 발표하고 본격적인 활동을 시작한다.

