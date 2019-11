"홀로 걷는 너의 뒤에"…아이유, 'Love poem'으로 전한 위로→음원 차트 올킬 [종합]

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 가수 아이유의 선공개곡 'Love Poem'이 발매 직후 음원 차트를 싹쓸이했다. 개인적인 아픔을 딛고 돌아온 아이유에 팬들의 응원도 쏟아졌다.

아이유는 1일 오후 6시 미니 5집 '러브 포엠(Love poem)'의 동명의 곡 'Love poem'을 발매했다. 이번 앨범은 지난해 10월 데뷔 10주년을 맞아 발매한 디지털 싱글 '삐삐' 이후로 1년 1개월 만에 발매한 앨범이다.

아이유는 당초 11월 미니 앨범을 발표할 예정이었지만 개인적인 사정으로 컴백 일정을 연기했다. 아이유는 지난달 자신의 팬카페에 앨범 발매 연기 소식을 알리며 "동명의 공연을 2주 정도 앞둔 상황이라 공연의 전반적인 메시지, 셋리스트 등의 문제로 일정에 대해 스태프 분들과 함께 고민을 많이 했지만 솔직히 말씀 드리면 저 개인에게 시간이 아주 약간 필요한 것 같다"고 솔직하게 연기 이유를 털어놨다.

선공개곡 'Love poem'은 아이유와는 떼려야 뗄 수 없는 음악 파트너 이종훈 작곡가 특유의 팝스러운 멜로디와 생동감 있는 밴드 사운드가 어우러진 록 음악이다. 편곡엔 홍소진과 적재가, 연주엔 아이유 밴드 (홍소진, 적재, 최인성, 김승호) 가 참여해 완성도를 높였다. 또한 아이유의 연습생 시절부터 각별한 동료애가 있는 것으로 알려진 실력파 선배 가수 하동균의 목소리가 메세지에 무게감을 더한다.

아이유는 'Love poem'을 선공개곡으로 택한 이유에 대해 "이번 앨범과 공연에 가장 큰 유기성이 돼준 새 앨범 마지막 트랙"이라며 "이번 앨범의 주제 같은 곡이고 그 곡을 중심으로 만들게 된 앨범과 공연이라 그 곡만큼은 공연에서 꼭 들려드리고 싶다"고 밝힌 바 있다.

'Love poem'은 '누구를 위해 누군가/기도하고 있나 봐/숨죽여 쓴 사랑시가/낮게 들리는 듯해/너에게로 선명히 날아가/늦지 않게 자리에 닿기를/I'll be there 홀로 걷는 너의 뒤에/Singing till the end 그치지 않을 이 노래/아주 잠시만 귀 기울여 봐/유난히 긴 밤을 걷는 널 위해 부를게/또 한 번 너의 세상에/별이 지고 있나 봐/숨 죽여 삼킨 눈물이/여기 흐르는 듯해/할 말을 잃어 고요한 마음에/기억처럼 들려오는 목소리/I'll be there 홀로 걷는 너의 뒤에/Singing till the end 그치지 않을 이 노래'라는 한 편의 시 같은 가사로 듣는 이들에 위로를 전하는 곡이다.

아이유는 앨범 소개 글에서 "사랑하는 사람이 홀로 고립돼가는 모습을 보는 것은 힘든 일이다. 아무것도 해주지 못하고 지켜보기만 하는 것이 괴로워 재촉하듯 건넸던 응원과 위로의 말들을, 온전히 상대를 위해 한 일이라고 착각하곤 했다"며 "나는 여전히 누군가 내 사람이 힘들어하는 모습을 보면 참견을 잘 참지 못한다. 하지만 이제는 나의 그런 행동들이 온전히 상대만을 위한 배려나 위로가 아닌 그 사람의 평온한 일상을 보고 싶은 나의 간절한 부탁이라는 것을 안다. 염치 없이 부탁하는 입장이니 아주 최소한의 것들만 바라기로 한다. 이 시를 들어 달라는 것. 그리고 숨을 쉬어 달라는 것"이라 적었다.

이어 "누군가의 인생을 평생 업고 갈 수 있는 타인은 없다. 하지만 방향이 맞으면 얼마든 함께 걸을 수는 있다. 또 배운 게 도둑질이라, 나는 나의 사랑하는 사람들에게 얼마든 노래를 불러 줄 수 있다. 내가 음악을 하면서 세상에게 받았던 많은 시들처럼 나도 진심 어린 시들을 부지런히 쓸 것이다"라며 "그렇게 차례대로 서로의 시를 들어 주면서, 크고 작은 숨을 쉬면서, 살았으면 좋겠다"며 자신의 바람을 담담하게 밝혔다.

아이유의 신곡은 발매 직후 폭발적인 관심을 받고 있다. 상실의 아픔을 딛고 돌아온 아이유에겐 팬들의 응원과 위로가 쏟아졌고, 'Love poem'은 이날 오후 8시 기준 멜론, 지니, 벅스, 소리바다, 올레뮤직 등의 음원차트에서 실시간 1위를 차지했다.

한편, 이번 선공개 곡 'Love poem'은 오는 11월부터 시작되는 아이유 투어 콘서트를 통해 첫 무대가 공개될 예정이다. 아이유는 11월 광주를 시작으로 인천, 부산, 서울 등 투어 콘서트 'Love, poem(러브, 포엠)'을 펼친다. 12월부터는 아시아로 영역을 확대하여 대만, 싱가포르, 마닐라, 쿠알라룸푸르, 방콕, 자카르타 등 해외 투어를 진행한다.

