최고령 떠돌이들의 '사람 야구'… 누구도 예상못한 역사를 쓰다

MLB 최고령 구단 내셔널스, 美프로스포츠 사상 첫 '원정 4승 우승'

마르티네스 감독 "서로를 믿었다"… 데이터 야구 애스트로스 꺾어

PS서 '지면 탈락하는 5차례 경기' 모두 이겨… "드디어 전투 마쳤다"





워싱턴 내셔널스 야구 역사상 가장 긴 시즌이 끝났다. 간판스타였던 브라이스 하퍼(27)가 필라델피아 필리스로 훌쩍 떠나버린 지난 3월, 첫 50경기에서 31패를 당했던 5월, 와일드카드전 진출로 간신히 가을 야구행 티켓을 딴 9월까지도 내셔널스가 10월 끝자락까지 야구를 할 것이라곤 누구도 짐작하지 못했다.



하지만 내셔널스는 31일 미 프로야구(MLB) 월드시리즈 최종 7차전 원정경기에서 휴스턴 애스트로스를 6대2로 제압하며 시리즈 전적 4승3패로 트로피를 들어 올렸다. 1969년 창단 이후 51시즌 만에 월드시리즈 무대를 밟은 내셔널스는 홈에서 열린 3~5차전을 내주고, 원정 1·2·6·7차전을 가져가면서 미국 프로스포츠 챔피언전(7전4선승) 사상 처음으로 적지에서 4번 이기고 우승한 팀이 됐다.



◇"드디어 전투를 마쳤다"



내셔널스의 올 시즌 슬로건은 'Stay in the fight'였다. 전력이 약해도 무조건 전투에서 살아남자는 의미였다. 내셔널스는 와일드카드게임을 포함해 올 포스트시즌 다섯 차례 '엘리미네이션 게임(Elimination Game·패하면 탈락이 결정되는 경기)'에서 모두 살아남으며 우승 트로피를 거머쥐었다. 7차전 승리 후 내셔널스가 꺼내 입은 티셔츠엔 이런 문구가 새겨져 있었다. 'Finished the fight(드디어 전투를 무사히 마쳤다!)'





이미지 크게보기 창단 51시즌 만에 ‘월드시리즈 챔피언’ - 워싱턴 내셔널스 선수단이 31일 2019 메이저리그 월드시리즈 7차전에서 휴스턴 애스트로스를 꺾고 우승을 확정지은 뒤 그라운드에 모여 환호하는 모습. 내셔널스는 1969년 창단 이후 51시즌 만에 처음으로 월드시리즈 우승을 차지했다. /AP 연합뉴스

7차전은 내셔널스 2019시즌 축소판 같았다. 6회까지 0―2로 끌려가다가 7회초 앤서니 렌든(29)이 애스트로스 선발 잭 그레인키(36)를 상대로 솔로포를 터뜨렸고, 1사 1루에서 하위 켄드릭(36)이 바뀐 투수 윌 해리스(35)로부터 역전 2점 대포를 뿜어내 전세를 뒤집은 뒤 끝까지 리드를 지켰다.



이날 내셔널스 선발투수였던 맥스 셔저(35)는 우승 직후 동료인 아니발 산체스(35)와 부둥켜안고 눈물을 흘렸다. 둘은 2013년 저스틴 벌랜더(36·애스트로스)와 함께 디트로이트 타이거스 소속으로 우승에 도전했지만, 아메리칸리그 챔피언십시리즈에서 보스턴 레드삭스에 2승4패로 졌다. 벌랜더는 2017시즌 도중 애스트로스로 이적한 뒤 곧바로 월드시리즈 우승 반지를 꼈다. 셔저는 2015년, 산체스는 올해 내셔널스로 이적해 함께 우승 감격을 누렸다.



◇'떠돌이'들의 더그아웃 댄스파티



2017년 챔피언 애스트로스는 올 시즌 최다승(107승 55패) 팀이다. 데이터 통계 분석에 능한 스탠퍼드대 출신 감독 AJ 힌치의 치밀한 전략과 20대가 주축인 선수들의 기량이 시너지를 내는 최강팀이었다.





비 쏟아지는 워싱턴서 뜨거운 응원 - 쏟아지는 비도 응원 열기를 식히지 못했다. 31일 휴스턴 원정을 떠난 선수단을 응원하기 위해 워싱턴 내셔널스파크에 모인 팬들. /AFP 연합뉴스

그에 맞선 내셔널스는 메이저리그 평균 최고령(31.1세) 팀이다. 게다가 2005년 데뷔 때부터 15년간 쭉 내셔널스 유니폼을 입고 있는 라이언 짐머먼(34)을 비롯한 3명을 빼곤 주전 대부분이 다른 팀을 돌고 돈 '떠돌이'였다. 올 포스트시즌에서 홈런 3방, 7타점을 올린 후안 소토는 2년 차 선수였다.



하지만 이들이 하나로 뭉친 가을 더그아웃은 대학생 클럽 파티처럼 뜨거웠다. 홈런을 터뜨린 타자들은 더그아웃에서 막춤을 췄고, 애덤 이튼(31)과 하위 켄드릭(36)은 벤치에 앉아 자동차 클러치를 밟고 기어를 넣는 동작으로 흥을 냈다.





승리 부적 ‘아기 상어’ 흔드는 팬들 - 내셔널스 마스코트로 떠오른 ‘아기 상어’도 빠지지 않았다. 팬들이 내셔널스파크 전광판으로 경기를 보며 아기 상어 풍선을 흔드는 모습. /AP 연합뉴스

내셔널스의 조니 디푸글리오 국제스카우트국장은 "애스트로스에는 컴퓨터 칩이 있지만, 우리에겐 사람이 있다"며 "다 같이 둘러앉아 담배 한 대 피우며 합의를 이끌어낸다"고 말했다. "더그아웃 안에 사람이 있는 한, 단지 그의 능력을 측정하는 게 아니라 그 사람을 이해하려고 노력해야 한다"고 덧붙였다.



첫 우승의 감격을 맛본 터줏대감 짐머먼은 "정말 이상한 해였고, 우리는 이상한 팀이었다. 우리에게 딱 맞는 방법으로 우승한 것 같다"며 기뻐했다. 이전 경기 선발투수를 불펜으로 내보내는 변칙 마운드 운용으로 열세였던 경기를 승리로 이끈 데이브 마르티네스 감독은 "우리는 쓰러지기도 했지만 죽지 않았다(We were down, but we didn't die)"며 "나는 선수들을 믿었고, 선수들도 서로를 믿었다. 이길 거라고 믿었고, 진짜로 우승했다"고 환호했다.