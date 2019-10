국제갤러리, 상하이 웨스트번드아트& 디자인·아트021’ 아트페어 참가

엘름그린 & 드라그셋, Black Socks

서울 삼청동 국제갤러리는 오는 11월 7일부터 10일까지 상하이 웨스트번드 아트센터에서 개최하는 ‘웨스트번드 아트 & 디자인’ 아트페어와 같은 기간 여는 ‘아트 021’에 참가한다.



‘웨스트번드 아트 & 디자인’이 열리는 웨스트번드는 황푸강(黃浦江) 서쪽 11km에 달하는 지역으로, 정부의 도시계획에 따라 공장지대를 미술관으로 탈바꿈하는 등 문화예술 특구로 개발되며 상하이의 예술 허브로 급부상했다.



2014년부터 매년 열어 올해 제6 회를 맞이한 ‘웨스트번드 아트 & 디자인’에는 아시아, 유럽, 북미, 남미에서 온 100여 개 이상 주요 갤러리가 참가한다. 전세계 갤러리 부스를 선보이는 ‘갤러리즈(Galleries)’ 섹션을 비롯해 국제적인 작가들의 다채로운 작품을 단독 조명하는 ‘셴 창(Xian Ch?ng)’ 섹션, 100개 이상의 영상 작업을 외벽에 LED 상영하는 ‘드림 비디오 100(DREAM Video 100)’ 섹션으로 구성된다.



국제갤러이는 ‘웨스트번드 아트 & 디자인’에 참가, 한국의 독창적인 미술사조인 단색화를 필두로, 국내외 동시대 미술 작품을 다채롭게 구성해 선보인다. 최근 국립현대미술관에서 대규모 회고전을 가진 박서보의 한지의 물성을 살린 ‘묘법’ 연작 'Ecriture No. 080704'(2008), 두툼한 물감층을 반복적으로 뜯어내 네모꼴의 모자이크로 캔버스 화면을 가득 채운 정상화의 'Untitled 90-5-20'(1990), 캔버스의 뒷면에서 앞면으로 물감을 밀어내는 배압법(背押法)이 특징인 하종현의 ‘접합’ 연작'Conjunction 17-66'(2017), 자유롭게 부유하는 바람의 이미지를 대담한 붓 터치로 생동감 넘치게 표현한 이우환의 'With Winds'(1988) 등이 있다.





단색화는 지난해 11월 상하이 파워롱미술관(Powerlong Museum)에서 열린 중국 최초의 대규모 단색화 전시 '한국의 추상미술: 김환기와 단색화'를 통해 재조명된 바 있다. 파워롱미술관은 추상미술의 대가 김환기와 단색화의 거장 권영우, 정창섭, 박서보, 정상화, 하종현, 이우환의 주요 작품 1백여 점을 선보이며 중국 관객들의 뜨거운 관심과 호평을 받았다.



이와 함께 양혜규의 흑색 인조 짚풀을 주재료로 한 ‘중간 유형’ 연작 'The Intermediate ? Ringed Extravaganza Shield'(2018)가 타이베이 당다이 아트페어에 이어 중국에서 첫 선을 보인다. 양혜규는 현재 국제갤러리와 뉴욕 현대미술관(MoMA), 11월 2일부터 마이애미 배스미술관에서 개인전을 선보이는 등 전세계를 종횡무진하고 있다.



이외에 해외 작가로는 영국의 현대미술가 줄리안 오피의 인간의 가장 기본적인 모습인 걷는 행위를 포착한 라이트 박스 작품 'Flight attendant'(2015)를 소개한다.





◆아트021(ART021)



상하이에서 열리는 ‘아트021’ 아트페어에는 전세계 18개국 57개 도시의 갤러리 111개가 집결한다.



2013년 출범 이후 단기간에 상하이를 대표하는 아트페어로 성장하며 전세계 미술 애호가들의 이목을 집중시켰다. 7년 연속 중국 상하이국제예술축제(China Shanghai International Arts Festival)의 프로그램에 포함되었다.



또한 11월부터 시작되는 ‘상하이 국제 미술품 거래의 달(Shanghai International Artwork Trading Month)’의 포문을 열며 미술관과 옥션, 갤러리 등 미술기관과의 적극적인 협력을 통해 상하이를 차세대 글로벌 아트 마켓으로 이끌고 있다.



국제갤러리는 이번 ‘아트021’에서 베를린을 거점으로 활동하는 작가 듀오 엘름그린 & 드라그셋(Elmgreen & Dragset)의 단독 부스를 선보인다.





금빛의 거대한 꼬리뼈 형상 작품Tailbone (golden)(2019)은 현대 조각가 바바라 헵워스(Barbara Hepworth)나 장 아르프(Jan Arp)의 유기적 형태의 모더니즘 조각을 연상시킴과 동시에 건축가 자하 하디드(Zaha Hadid)의 우아한 유선형의 건축물과도 궤를 같이한다. 인종이나 성별에 상관없이 그 형태가 바뀌지 않는다는 것이 특징인 꼬리뼈는 결국 우리가 모두 동물계로부터 유래한 하나의 동족임을 상기시키는 작품이다.



작가의 또 다른 신작 'Black Socks'(2019)는 그리스 로마 시대 조형물처럼 고전적인 남성의 하반신 조각에 검은 양말을 신겨놓았다. 이 밖에 알루미늄 판을 사이로 두 손의 손가락이 맞대고 있는 브론즈 조각 'No Man Is An Island'(2019) 등 신체를 소재로 진지하되 해학적인 시각, 미니멀리즘과 구상적인 표현방식이 교차하는 작가의 신작 및 대표작들이 전시된다.



덴마크 출신의 마이클 엘름그린과 노르웨이 출신의 작가 잉가 드라그셋으로 구성된 듀오 엘름그린 & 드라그셋은 1995년부터 함께 작업을 진행해왔다. 이들은 냉소적인 유머와 철학이 공존하는 작품을 발표하며 자신들이 대면한 세계 속 굳어진 관념들에 대해 끊임없이 자문하고 고발하는 등 현대사회에 대한 다채로운 담론을 형성 하고 있다.



최근 미국 댈러스 내셔 조각 센터(Nasher Sculpture Center)는 엘름그린 & 드라그셋의 대규모 개인전 《Sculptures》(2020년 1월 5일까지)를 열어 작가의 대표작을 선보이고 있으며, 노르웨이 오슬로 키스테포 뮤지엄(Kistefos Museum)은 신작 2점을 야외 조각 공원에 영구 설치해 관객의 발길을 모으고 있다.