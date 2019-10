“큰 일이 벌어졌다” 트럼프 美 대통령, 27日 '중대 발표’ 예고

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지 시각) ‘중대 성명(major statement)’을 발표할 예정이다.



호건 기들리 백악관 부대변인은 26일 "트럼프 대통령이 27일 오전 9시(한국 시각 오후 10시)에 중대 성명을 발표할 예정"이라고 밝혔다.





‘큰 일이 벌어졌다’고 트윗한 도널드 트럼프 미국 대통령 계정 /트위터

기들리 부대변인은 트럼프 대통령이 어떤 주제에 대해 중대 성 명을 내놓을 것인지 여부나 다른 구체적인 사항 일체에 대해선 언급하지 않았다.



앞서 트럼프 대통령은 26일 트위터에 "큰 일이 벌어졌다(Something very big has just happened!)"는 글을 올리기도 했다.



트럼프 대통령은 취임 이후 수차례 중대 성명 예고를 해왔다. 그리고는 북한이나 셧다운(연방정부 부분 폐쇄)과 관련 내용을 발표했다.