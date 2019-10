트와이스, ‘활동중단' 미나까지 9명 완전체 빛난 데뷔 4주년 팬미팅 성료 ‘감동’

[OSEN=강서정 기자] 트와이스가 데뷔 4주년을 맞이해 특별한 팬미팅을 개최했다.

트와이스는 20일 오후 1시와 6시 두 차례에 걸쳐 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 'ONCE HALLOWEEN 2'를 진행했다.

데뷔일인 10월 20일에 맞춰 열린 이번 팬미팅은 원스(ONCE: 팬덤명)에게 잊지 못할 추억을 남겼다.

멤버들은 세트리스트 구성에 직접 참여하는가 하면 핼러윈 콘셉트에 걸맞는 강렬한 코스프레까지 선보였다.

작년 팬미팅 때 파격 드레스 코드로 팬들을 놀라게 한 트와이스는 올해도 영화 '올드보이', '가위손', '말레피센트'의 주인공 등 다양한 캐릭터로 변신했다.

특히 다현은 램프의 요정 지니로 분장해 큰 웃음을 선사했다. 또 정성스럽게 코스프레를 준비해온 팬들을 무대로 초대해 함께 사진 촬영을 하는 이벤트도 마련했다.

트와이스는 코스프레뿐 아니라 공연에도 많은 공을 들였다. '12연속 히트' 그룹답게 'Dance The Night Away', 'FANCY', 'Feel Special', 'HEART SHAKER', 'YES or YES' 등 역대 타이틀곡을 가창했다.

'STUCK IN MY HEAD', 'LOVE FOOLISH', 'SAY YOU LOVE ME', 'MISSING U', 'STRAWBERRY', 'BREAKTHROUGH', '21:29' 같이 사랑을 듬뿍 받는 수록곡의 무대도 펼쳤다.

미나의 깜짝 등장은 팬들에게 또 하나의 선물이 됐다. 건강상의 이유로 잠시 활동에 불참 중인 미나는 이번 4주년 팬미팅에 꼭 함께 하고 싶다는 의지를 전해, 멤버들과 상의 후 공연 무대에 섰다.

팬들은 'Feel Special' 무대 때 응원봉을 미나의 고유색인 민트색으로 바꾸는 이벤트로 미나의 마음에 보답했다. 특히 2회차 무대 막바지 소감으로 미나는 "원스에게 고맙다"고 감사하며 눈물을 떨궜고 멤버들은 미나를 다 함께 안아주며 감동을 선사했다.

다양한 볼거리로 재미와 감동을 준 트와이스는 "원스를 위한 일이라면 어떤 것도 망설여지지 않는다. 늘 함께 해준 원스에게 좋은 추억 쌓아주고 싶었다"라며 각별한 팬사랑을 전했다.

"트와이스의 4주년 역시 여러분이 있기에 가능했다. 앞으로 오래오래 함께하자"라고 감사 인사를 덧붙였다.

한편, 트와이스는 11월 20일 일본에서 2집 앨범 '&TWICE'와 타이틀곡 'Fake & True'를 발표한다.

지난 18일 0시 타이틀곡이 선공개 됐고, 현지 라인뮤직 실시간 차트 1위에 오르는 등 큰 인기를 모으고 있다. /kangj@oen.co.kr

[사진] JYP엔터테인먼트 제공