[공식]태연, 정규 2집 'Purpose' 오는 28일 대공개…타이틀 곡은 '불티'

[스포츠조선 남재륜 기자] '믿고 듣는 보컬퀸' 소녀시대 태연(에스엠엔터테인먼트 소속)의 정규 2집 'Purpose'(퍼포즈) 트랙 리스트가 공개되어 화제다.

태연 정규 2집 'Purpose'는 오는 10월 28일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 음반도 같은 날 발매되어 뜨거운 호응을 얻을 것으로 보인다.

특히, 이번 앨범에는 타이틀 곡 '불티 (Spark)'를 비롯해 'Here I Am'(히어 아이 엠), 'Love You Like Crazy'(러브 유 라이크 크레이지), 'Do You Love Me?'(두 유 러브 미?), 'Gravity'(그래비티) 등 작년 단독 콘서트에서 선보인 미발표곡, 'Find Me'(파인드 미), '하하하 (LOL)', 'Better Babe'(베터 베이베), 'Wine'(와인), 'City Love'(시티 러브) 등 신곡 10곡이 담겨 있으며, 음반에만 추가 수록된 싱글 발표곡 '사계 (Four Seasons)', 'Blue'(블루)까지 총 12곡의 다채로운 음악으로 팬들을 매료시킬 전망이다.

더불어 태연 공식 홈페이지 및 각종 SNS 소녀시대 계정을 통해 태연의 변신을 담은 티저 이미지는 물론, 신곡 분위기를 미리 만날 수 있는 하이라이트 클립을 순차 공개, 금일(21일) 낮 12시에는 태연의 매혹적인 보컬과 재지한 느낌의 악기 연주가 돋보이는 '하하하 (LOL)'가 공개되어 컴백 기대감을 더하고 있다.

또한 태연의 컴백을 기념해 정규 2집 앨범 콘셉트 이미지로 꾸며진 스페셜 사진전 'PURPOSE: THE EXHIBIT'(퍼포즈: 디 이그지빗)도 서울과 부산에서 펼쳐지며, 서울은 10월 22~27일 용산구 가나아트 한남에서, 부산은 23~27일 수영구 F1963에서 무료로 관람할 수 있어 높은 관심이 예상된다.

