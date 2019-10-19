[인사] 기획재정부 외

입력 2019.10.19 03:32
▲기획재정부◇국장급▷재정기획심의관 유병서▷재정정보공개 및 국고보조금통합관리 시스템관리단장 정정훈▷고위공무원단 국외훈련 이상길
▲과학기술정보통신부◇국장급▷장관정책보좌관 윤천원
▲행정안전부◇국장급 전보▷국가기록원 기록관리지원부장 김회수◇과장급 임용▷국립과학수사연구원 법의관 구현영
▲국토교통부◇전보▷건축문화경관과장 김태경▷공간정보진흥과장 김형철
▲중소벤처기업부◇승진▷시장상권과장 이상천
▲국세청◇부이사관 승진▷국세청 혁신정책담당관 유재준▷국세청 조사1과장 백승훈▷강남세무서장 정용대
▲관세청◇고위공무원 승진▷인천세관 수출입통관국장 서재용◇부이사관 승진▷ 운영지원과장 권태휴
▲통계청◇소속기관장▷동북지방통계청장 이재원◇과장급 전보▷사회통계기획과장 강유경▷연구기획실장 김대호
▲농촌진흥청◇과장급 승진▷연구정책국 첨단농자재육성팀장 유오종▷연구정책국 사업기획팀장 최지영
▲중앙대▷보안대학원장 이창무▷교무부처장 하상도
▲한밭대◇교수 보직▷사회맞춤형산학협력선도대학(LINC+)육성사업단장 최종인