"내 여정의 답" 방탄소년단, 라우브와 만나 더 감미로워진 'Make It Right'[퇴근길 신곡]

[OSEN=김은애 기자] 방탄소년단의 세련된 감성이 미국 싱어송라이터 라우브(Lauv)와 만났다.



방탄소년단은 18일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 ‘Make It Right (feat. Lauv)’을 발표했다.



‘Make It Right (feat. Lauv)’은 방탄소년단이 지난 4월 발매한 MAP OF THE SOUL : PERSONA의 수록곡 ‘Make It Right’을 재해석해 가사와 보컬의 변화를 줬다.



특히 라우브는 ‘Make It Right (feat. Lauv)’의 가사 일부를 직접 쓰고 피처링에 참여했다. 특유의 섬세하고 부드러운 보컬로 아련한 느낌의 감성을 더욱 끌어올렸다.

이에 힘입어 방탄소년단은 라우브의 보컬과 조화를 이뤄 원곡과는 또 다른 매력을 선사한다. 다시 한번 폭넓은 음악적 스펙트럼을 증명한 것.

방탄소년단과 라우브는 "I was lost, I was tryna find the answer/In the world around me/I was going crazy/All day all night" "이 세상 속에 영웅이 된 나 나를 찾는 큰 환호와 내 손, 트로피와 금빛 마이크 All day, everywhere But 모든 게 너에게 닿기 위함인 걸 내 여정의 답인 걸 널 찾기 위해 노래해 Baby to you" 등의 가사를 통해 아름다운 시너지를 뽐낸다.





뮤직비디오는 ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ 투어에서 선보인 ‘Make It Right’의 무대 영상들을 편집해 구성했다. 여기에 원곡의 모티브가 된 소년과 소녀의 이야기를 애니메이션으로 만들어 영상에 녹여냈다. 뮤직비디오에서는 방탄소년단이 팬들과 하나가 돼 공연을 펼치는 벅찬 감동의 순간들이 펼쳐진다.



한편 미국 출신인 라우브는 국내에도 두터운 팬덤을 형성하고 있는 팝 뮤지션이다. 'Paris in the Rain' 'Sims' 'I Like Me Better' 등의 대표곡으로 많은 사랑을 받고 있다.



방탄소년단은 오는 26일, 27일, 29일 3일간 서울 잠실 올림픽 주경기장에서 ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]’을 개최하며 LOVE YOURSELF 투어의 대장정을 마무리한다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] 빅히트, 방탄소년단 ‘Make It Right (feat. Lauv)’ 뮤직비디오 캡처