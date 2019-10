"환한 미소" 한효주, 미드 '트레드 스톤' 촬영현장 사진 대방출 [★SHOT!]

[OSEN=지민경 기자] 배우 한효주가 영화 ‘본 시리즈’의 스핀오프 드라마, 유니버셜 본 프랜차이즈 작품 ‘트레드 스톤’ 촬영 현장 사진을 공개했다.

한효주는 18일 자신의 인스타그램에 "First day of shooting for @treadstone"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 '트레드 스톤' 첫 미팅에 참석하는 한효주의 모습, 촬영장에서 배우들과 함께 호흡을 맞추는 한효주의 모습 등이 담겨 있다.









한편 한효주가 출연하는 '트레드 스톤'은 영화 ‘본 시리즈’에서 등장한 비밀 조직으로, CIA가 서류상 세상 어디에도 존재하지 않는 요원들을 훈련시켜 만드는 프로젝트를 다른 작품. 미드 ‘히어로즈’ 시리즈를 창조한 팀 크링이 각본을, 세계 유수의 영화제에서 인정 받은 라민 바흐러니 감독이 연출을 맡는다.

한효주가 연기하는 소윤은 베일에 싸여 있던 자신의 과거에 대해 알게 되면서 그녀의 가족을 지키기 위해 어려운 선택을 해야 하는 인물이다. ‘트레드스톤’은 NBC 유니버셜 USA네트워크 채널을 통해 방영 예정이다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 한효주 인스타그램