'겨울왕국 2', 3대 관전포인트 공개····'렛잇고' 잇는 OST

영화 '겨울왕국 2'

영화 '겨울왕국2'(감독 크리스벅, 제니퍼 리)가 호기심을 자극하는 포인트 세 가지를 공개했다.



◇ 엘사에게만 들리는 의문의 목소리, 과거의 진실과 마법의 힘에 숨겨진 비밀



숨겨진 과거의 비밀과 새로운 운명을 찾기 위해 모험을 떠나는 엘사와 안나의 이야기를 그린 '겨울왕국2'의 첫 번째 호기심 자극 포인트는 엘사를 부르는 의문의 목소리다. 메인 예고편에서 의문의 목소리가 처음 등장한 이후 목소리의 정체는 무엇일까, 왜 엘사에게만 들릴까 등 다양한 추측을 낳고 있다.



또한 엘사가 그 목소리에 강하게 끌리면서 아렌델 왕국이 위험에 빠지는 모습이 등장해 엘사를 부르는 목소리가 어떤 메시지를 전하고 있을지 더욱 궁금하게 한다. 특히 엘사와 안나, 크리스토프, 올라프, 스벤이 목소리의 주인을 찾아 떠나는 새로운 모험을 통해 ‘엘사’의 마법의 힘의 비밀과 숨겨진 과거가 밝혀질 것을 예고해 호기심을 모은다.

◇ 마법의 땅을 지나 숨겨진 세상으로의 모험, 세상을 전율케 할 환상적인 비주얼

엘사와 안나, 크리스토프, 올라프, 스벤이 함께 떠난 숨겨진 세상으로의 모험 역시 호기심을 자극한다. '겨울왕국2'에서 새롭게 펼쳐질 모험의 목적지인 숨겨진 세상은 아직 베일에 싸여있어, 공간 자체의 비주얼뿐만 아니라 그곳에서 엘사가 마주할 진실과 새로운 운명을 향한 궁금증을 자아낸다.



또한 숨겨진 세상으로의 모험 중 경유하는 마법의 땅에서 물, 불, 바람, 땅의 정령들을 비롯해 전편 '겨울왕국'에서 볼 수 없었던 새로운 캐릭터들과의 만남을 예고해 호기심을 불러일으킨다. 특히 '겨울왕국'이 눈, 얼음이 가득한 파란 빛의 아렌델 왕국의 모습을 담아냈다면, 이번 '겨울왕국2'는 빨간색, 주황색으로 물든 가을 계절의 아렌델 왕국은 물론, 왕국 바깥 세상까지 그려낼 예정으로 환상적인 비주얼을 기대케 한다.







◇ 모험을 한층 풍성하게! 새로운 OST 7곡. '렛 잇 고' 이을 음악

마지막으로 '렛 잇 고'로 전 세계에 신드롬을 일으켰던 크리스틴 앤더슨 로페즈와 로버트 로페즈가 작곡, 작사한 7곡의 새로운 OST들도 호기심 자극 포인트다. 전편 '겨울왕국'에서 'Let It Go', 'Do You Want To Build A Snowman?' 등 다양한 OST들은 캐릭터들의 상황과 감정을 보다 풍부하게 전했다.



이에 '겨울왕국2'가 'Into The Unknown'부터 'All Is Found', 'Some Things Never Change', 'When I Am Older', 'Lost In the Woods', 'Show Yourself', 'The Next Right Thing'까지 모험을 한층 풍성하게 해줄 새로운 OST 7곡의 제목과 이를 부를 캐릭터를 공개해 호기심을 자극한다.



특히, 뮤직 예고편을 통해 '엘사'의 주제곡인 'Into The Unknown'의 후렴구와 일부 가사를 접한 전 세계 팬들은 'Let It Go'에 이어 스토리를 이끌 파워풀한 노래가 탄생했다며 극찬했다. 또한 전편에 비해 '엘사'의 힘이 강해졌음이 예측돼 한층 성장한 캐릭터들의 색다른 모험을 더욱 기대케 한다.



의문의 목소리, 숨겨진 세상, 새로운 OST들로 호기심을 자극하는 '겨울왕국2'는 11월에 개봉한다.