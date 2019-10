UFC 부산 대회 앞둔 정찬성 "빨리 싸우고 싶다"

정찬성과 브라이언 오르테가

"빨리 싸우고 싶다."



UFC 페더급 세계랭킹 6위 정찬성(32)은 오는 12월 21일 부산 사직실내체육관에서에서 세계랭킹 2위 브라이언 오르테가(28·미국)와 맞대결을 펼친다.



정찬성은 17일 오전 11시 서울 그랜드힐튼 그랜드볼룸에서 기자회견을 열었다.



정찬성은 "경기가 두 달 넘게 남았는데, 빨리 싸우고 싶다"고 소감을 밝혔다.UFC 진출 이후 처음으로 한국에서 대회를 갖는 정찬성은 "항상 반대 입장이었는데, 이 기분을 뭐라 해야 할 지 모르겠다"고 들뜬 마음을 여과없이 드러냈다.



상대 선수인 오르테가는 전날 열린 팬사인회에서 보여준 모습에 이어 이날 기자회견에서도 의외의 모습으로 장내를 놀라게 했다. 정찬성과의 페이스오프 도중 셔츠 주머니를 뒤적이더니 손하트를 꺼내 정찬성을 웃음짓게 만들었다. 그러면서도 “내가 이길 것“, “최고의 이벤트가 될 것이다”고 당당한 모습도 보였다.





이날 기자회견에는 UFC의 아시아태평양 지사장 케빈 장도 참석했다. 그는 "아시아에서 MMA 시장의 미래가 밝다. UFC의 데이나 화이트 대표 또한 정찬성의 파이트 스타일에 반했다"고 말했다. 또한 옥타곤 첫 승을 노리는 미들급 박준용과 2연승에 도전하는 정다운의 출전 또한 언급하며 "차세대 코리안 파이터들이 출전하게 돼 기쁘다"고 밝혔다.



한편, 케빈 장은 UFC 부산 대회의 대진을 추가 발표했다. 정찬성만큼이나 출전 여부 및 상대 선수에 대한 관심이 높았던 최두호의 출전이 공식 확정됐다. 최두호는 지난 5월 UFC에 데뷔한 신예 찰스 조르단을 만난다. 지난 대회에서 TKO 승리를 거두며 UFC 3승을 달성한 김지연도 바람대로 국내 팬들과 만나게 됐다. 상대는 콜롬비아의 사비나 마조로, UFC에서 1승 1패를 기록하고 있다.



지난 2015년 서울 대회 이후 두 번째로 한국에서 열리는 UFC 부산은 해외 중계권 에이전시인 에이클라 엔터테인먼트가 이벤트 프로모터로 참여한다. 이번 대회의 티켓은 '옥션 티켓'에서 구매할 수 있다.



◇'UFC 파이트 나이트 부산 ' 확정 대진



[페더급] 브라이언 오르테가 VS 정찬성

[라이트헤비급] 볼칸 외즈데미르 VS 알렉산더 라키치

[페더급] 최두호 VS 찰스 조르단

[여성플라이급] 김지연 VS 사비나 마조

[미들급] 박준용 VS 마크-안드레 바리올트

[라이트헤비급] 정다운 VS 마이크 로드리게스

[플라이급] 알렉산드레 판토자 VS 맷 슈넬

[여성스트로급] 베로니카 마세도 VS 아만다 레모스