헝가리 경찰, '다뉴브강 참사' 크루즈선장 기소의견 檢 송치

지난 5월 한국인 25명이 숨지고 1명이 실종된 헝가리 부다페스트 다뉴브강 유람선 허블레아니호 침몰 사고와 관련해, 유람선을 추돌해 침몰케 한 크루즈선 바이킹 시긴호의 선장이 15일(현지 시각) 검찰에 넘겨졌다.



헝가리 부다페스트경찰청은 이날 오전 다뉴브강 유람선 참사 사건에 대한 조사 결과를 발표하면서, 허블레아니호를 들이 받은 우크라이나 국적의 유리 C. 선장(64)에 대해 과실에 의한 다수 살해, 사고 후 미조치 등의 혐의로 검찰에 기소의견으로 송치했다고 밝혔다.



헝가리 경찰은 "유리 C. 선장이 사고 당시 레이더 같은 안전장치를 모두 가동했지만, 경보 장치의 소리는 꺼놓은 것으로 조사됐다"고 했다. 선장의 음주 운전 의혹에 대해서는 "유리 C. 선장에게서 술과 마약 등은 검출되지 않았으며 당시 선장은 선장실에 있었다는 점이 영상 및 음성 자료로 확인됐다"고 했다.



다뉴브강 참사는 지난 5월 29일 발생했다. 다뉴브강에서 헌귝안 33명이 탑승한 허블레아니호가 침몰하면서 이 중 25명이 숨지고 1명이 실종됐다. 함께 타고 있던 헝가리인 선장과 승무원도 모두 숨졌다.





