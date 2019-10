[공식] SuperM, 데뷔 동시 美 '빌보드 200' 1위 "새로운 도전 통해 행복"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] SuperM(슈퍼엠)이 데뷔와 동시에 '빌보드 200' 1위에 오르는 쾌거를 거뒀다.

빌보드는 13일(현지시간) 홈페이지를 통해 발표한 'SuperM이 첫 번째 미니앨범으로 빌보드 200 앨범 차트 1위에 올랐다'는 제목의 기사에서 "K팝 슈퍼그룹 SuperM이 데뷔 앨범으로 16만 8천 유닛을 획득해, 미국 R&B 가수 섬머 워커(Summer Walker)를 제치고 1위에 올랐다"고 보도했다.

SuperM은 샤이니 태민, 엑소 백현과 카이, NCT 127 태용과 마크, 중국 그룹 WayV 루카스와 텐 등 7명의 뛰어난 아티스트들이 모인 연합팀으로 일명 'K팝 어벤져스'로 불리며 데뷔 전부터 글로벌한 주목을 받았고, K팝 아티스트가 데뷔 앨범으로 '빌보드 200' 1위에 오른 것은 처음인 만큼 SuperM의 '슈퍼 시너지'를 다시 한번 확인시켜 주었다.

또한 SuperM은 SM엔터테인먼트와 미국 캐피톨 뮤직 그룹(이하 CMG)이 손잡고 선보인 글로벌 프로젝트로, 이수만 프로듀서가 직접 프로듀싱하여 콘텐츠의 완성도를 더욱 높였으며, 이번 1위는 SM의 독보적인 프로듀싱 능력과 CMG의 우수한 네트워크 및 마케팅이 더해져 이뤄낸 성과라 의미를 더한다.

이에 SuperM은 "'빌보드 200' 1위를 하게 되어 정말 기쁘고 꿈만 같다. 새로운 도전을 통해 뿌듯한 결과를 얻어 행복하고, 사랑해주신 많은 분들에게 감사드린다. 앞으로도 슈퍼 시너지를 보여드리도록 열심히 활동하겠다"고 벅찬 소감을 전했다.

더불어 이수만 총괄 프로듀서는 "프로듀서로서 새로운 도전에 함께 해준 멤버들이 대견하고, 응원을 보내준 한국 팬들 뿐만 아니라 전 세계 팬들께 감사드린다. 스티브바넷 회장이 이끄는 CMG와 파트너인 것이 매우 기쁘고 앞으로의 일들도 기대된다. SM의 모든 직원들과 보이지 않는 곳에서 힘을 보탠 스태프 등 모두가 함께 한 결과다"라고 밝혔다.

CMG의 스티브 바넷 회장 역시 "SuperM은 오늘 새로운 역사를 썼고, 이수만 프로듀서와 SM 직원들을 도와 함께 할 수 있어 매우 기쁘다. 모든 사람들이 이번 일을 이뤄내기 위해 굉장히 열심히 일해왔고, 이건 단지 시작일 뿐이다. 앞으로 더 많은 일들이 기다리고 있다"고 언급하며, SuperM의 빌보드 1위를 축하했다.

'빌보드 200' 1위에 오른 SuperM의 첫 미니앨범 'SuperM'은 타이틀 곡 'Jopping'(쟈핑)을 비롯해 'I Can't Stand The Rain'(아이 캔트 스탠드 더 레인), '2 Fast'(투 패스트), 'Super Car'(슈퍼 카), 'No Manners'(노 매너스) 등 다채로운 색깔의 총 5곡이 수록되어 있다.

한편, SuperM은 오는 11월부터 미국 텍사스, 시카고, 뉴욕, 로스앤젤레스, 시애틀, 캐나다 밴쿠버 등 북미 주요 도시에서 첫 미니앨범과 멤버들의 색다른 모습을 소개하는 공연 'We Are The Future Live'(위 아 더 퓨처 라이브)를 개최한다.

