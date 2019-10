방탄소년단 정국, 단정한 막내로 회귀..커트로 되찾은 '소년美' [★SHOT!]

[OSEN=박소영 기자] 방탄소년단 정국이 소년으로 돌아갔다.

방탄소년단 정국은 13일 오후 공식 SNS 계정에 “커트”라는 짧은 문구와 해피 스마일 이모티콘을 올렸다. 이와 함께 자신의 커트 사진을 공개해 전 세계 아미 팬들의 시선을 사로잡았다.

사진에서 정국은 길었던 머리를 깔끔하게 자른 채 소년미를 발산하고 있다. 어둠을 밝히는 뽀얀 피부와 풋풋한 청년미로 보는 이들을 ‘심쿵’하게 만들었다. 달라진 스타일에 전 세계 아미 팬들은 다시 한번 열광했다.

한편 정국이 속한 방탄소년단은 해외 가수 최초로 사우디아라비아에서 단독 스타디움 콘서트를 열고 또 하나의 새 역사를 썼다. 국경을 넘어 전 세계 팬들과 하나 된 역사적인 순간을 이끌었다.

방탄소년단은 멤버별 솔로곡을 비롯해 ‘낫 투데이(Not Today)’, ‘Best Of Me’, ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)’, ‘IDOL’, ’FAKE LOVE’, ‘MIC Drop’ 리믹스 등 히트곡 총 24곡을 열창했다.

이와 함께 멤버들은 오는 26일, 27일, 29일 3일간 서울 잠실 올림픽 주경기장에서 ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]’을 개최하고 지난해 8월부터 시작한 LOVE YOURSELF 투어의 대미를 장식한다.

/comet568@osen.co.kr

[사진] SNS