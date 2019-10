뉴이스트, 미니 7집 '더 테이블' 트랙리스트 공개…타이틀곡 '러브 미'

[스포츠조선 김영록 기자]그룹 뉴이스트(JR Aron 백호 민현 렌)의 신곡은 '러브 미(LOVE ME)'였다.

소속사 플레디스엔터테인먼트는 13일 뉴이스트의 미니 7집 '더 테이블(The Table)' 트랙리스트와 함께 타이틀 곡명 '러브 미'를 공개했다.

트랙리스트 이미지 상단에는 앞서 렌의 개인 트레일러 영상에 등장했던 꽃이 붙은 카드가 배치돼 가을을 담은 듯 감성적인 분위기가 물씬 풍긴다. 연노랑 배경 위로 총 6개의 곡 제목과 크레딧이 깔끔하게 배열돼있다.

타이틀곡 '러브 미'는 얼터너티브 하우스와 어반 R&B라는 두 가지 장르를 담은 곡으로 멤버 백호와 JR이 직접 작사에 참여했다. 백호는 작곡에도 이름을 올렸다.

이번 미니 7집에는 '러브 미'를 포함해 총 6곡이 수록됐다. 첫 트랙 '콜 미 백(Call me back)'부터 '원 투 쓰리(ONE TWO THREE)', '트러스트 미(Trust me)', '밤새', 마지막 곡인 '우리가 사랑했다면'까지 전곡에 걸쳐 멤버들의 적극적인 작사, 작곡 참여가 이루어졌다.

뉴이스트는 오피셜 포토부터 트레일러 영상, 트랙리스트 등 다양한 콘텐츠를 통해 팬들의 기대감 증폭은 물론, 새로운 시작과 변화를 선보일 것을 예고하고 있다.

뉴이스트는 오는 21일 오후 6시 미니 7집 '더 테이블'을 발매한다.

