데이식스 리더 성진, 감각적 컴백 티저 첫 공개.."몽환적 아우라" [Oh!쎈 컷]

[OSEN=지민경 기자] DAY6(데이식스)가 새 앨범 콘셉트가 담긴 개인 티저를 오픈했다.

DAY6는 22일 정규 3집 'The Book Of Us : Entropy'(더 북 오브 어스 : 엔트로피) 발매를 앞두고 트랙 리스트, 그래픽 티저 등 다채로운 티징 콘텐츠를 선보이고 있다.

12일 0시 공식 SNS 채널에 개별 포토의 첫 주자인 리더 성진의 이미지 3장을 게재했다. 성진은 'Entropy'(무질서도, 열역학적 상태함수의 하나)를 시각화한 티저 속에서 몽환적인 아우라를 발산했다. 또 퍼져나가는 연기를 배경으로 누아르 영화 주인공 같은 포스를 뽐내 시선을 붙잡았다.





신곡 'Sweet Chaos'(스위트 카오스)는 DAY6가 작사, 작곡에 참여한 곡으로, 사랑을 하면서 겪는 달콤한 혼란을 가사에 담았고 강렬한 비트가 리스너들을 매료시킨다.

매 앨범 작사, 작곡에 참여해 뛰어난 음악 실력을 뽐내며 '믿듣데'(믿고 듣는 데이식스)라는 수식어를 얻은 DAY6는 이번 정규 3집 'The Book Of Us : Entropy' 역시 전곡 작사, 작곡 크레디트에 이름을 올려 명반을 기대하게 한다.

작사, 작곡은 물론 연주와 가창도 완벽하게 해내는 올라운더 'K팝 대표 밴드' DAY6의 컴백에 이목이 집중되고 있다.

한편, DAY6의 새 앨범 'The Book Of Us : Entropy'는 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 들을 수 있다.

[사진] JYP엔터테인먼트