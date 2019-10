[촌철댓글] '서초동 도로에 300만이 가능한가? 사람이 아니고 붕어, 개구리, 가재면 가능하겠구나' 외

▲서초동 도로에 300만이 가능한가? 사람이 아니고 붕어, 개구리, 가재면 가능하겠구나(lyw6****, 10월 7일 네이버)



[지상파, 헬기·크레인 동원 '서초 집회' 대대적 보도] 기사: KBS·MBC 등 지상파 방송사들이 지난 5일 서울 서초동에서 열린 '조국 수호' 집회 현장을 대대적으로 보도. KBS는 일대 상공에 헬기를 띄우고, MBC는 50m에 이르는 방송 카메라용 대형 크레인을 설치해 집회에 모인 군중의 규모를 시각적으로 화려하게 부각해. '축소 보도' 논란 일었던 지난 3일 '조국 반대' 광화문 집회 보도와는 대조적.





▲왜 무릎만 꿇게 하니? 손도 들게 하지(조성옥, 10월 4일 조선닷컴)



▲It's your style, too?(김형주, 10월 4일 조선닷컴)



[김현종 앞에 무릎 꿇은 외교관] 기사: 지난달 문재인 대통령의 뉴욕 유엔총회 참석 당시 외교부 과장급 직원이 의전 실수를 했다는 이유로 김현종 청와대 국가안보실 2차장 앞에서 무릎을 꿇었음. 한·폴란드 정상회담에 배석하려던 김현종 차장이 실무진 실수로 참석하지 못했다는 것. 현직 외교관이 실수를 이유로 무릎 꿇는 건 전례를 찾기 어려운 일. 김 차장은 강경화 외교부 장관과 영어로 설전을 하며 "It's my style(이게 내 방식)"을 외쳤던 인물.



▲고졸이든 중졸이든 어때. 아빠가 조국인데(하명숙, 10월 5일 조선닷컴)



[조민 "고졸 돼도 다시 시험 보면 돼"… 親文 방송 나와 감성 여론전] 기사: 조국 법무장관 딸 조민씨가 친문 방송인 김어준씨의 라디오 프로그램에 출연해 처음으로 실명 인터뷰. 조씨는 "제 온 가족이 언론의 사냥감" "좀 잔인한 것 같다"며 지지층의 감성을 자극하는 여론전을 펼쳐. 본인 입시에 반영된 논문 취소 등에 따른 고려대 입학 취소 가능성에 대해선 "고졸 돼도 시험은 다시 치면 되고, 서른에 의사 못 되면 마흔에 되면 된다"고 말함. 이에 대해 "이제 시험 준비하면 되겠네"라는 등 냉소적 반응 나와.



▲활발한 남북 경제 교류의 현장(서석희, 10월 8일 조선닷컴)



[북한産 필로폰 국내 유통시킨 19명 검거] 기사: 경찰이 최근 북한산 필로폰을 투약·유통한 마약 사범을 대거 검거. 북한 마약 제조는 국가 차원서 진행된다고. 정찰총국 등 군부 조직이 생산과 해외 밀매에 적극 관여해 연간 1억~2억달러를 벌어들인다고. 국내 유통 필로폰의 30~40%가 북한산이라는 분석도 나와.