수지, 생일 맞아 1억 기부+케이크 앞 소원빌기 "지금 행복해"[★SHOT!]

[OSEN=하수정 기자] 생일날 1억 원을 기부한 수지가 팬들에게 고마운 마음을 드러냈다.

수지는 10일 오후 자신의 인스타그램에 "Thank you all to my fans for my congratulating my birth day. i'm happy nowwwwwwww toooooooo. Love yaaaaa(내 생일을 축하해주셔서 팬분들께 감사드린다. 난 지금 행복하다)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 수지가 생일 케이크 앞에서 두 손을 모으고, 소원을 빌고 있는 모습이 담겨 있다. 10월 10일은 수지의 생일이면서, 이날 수지가 1억 원을 기부했다는 소식도 알려져 주목을 받았다.

생명나눔실천본부 측은 "수지가 자신의 생일을 맞아 생명나눔에 생명 존중 확산 운동과 환자 치료비 지원 사업을 위해 1억 원을 기부했다"고 밝혔다.

수지가 26번째 생일날 백혈병, 소아암 등 난치병 어린이와 환자들을 위해 1억 원을 쾌척, 주변을 훈훈하게 만들었다.

