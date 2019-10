'명품 발라더' 김필, 신곡 '사랑 둘' 오늘(10일) 발표…애틋한 감성

[스포츠조선 김영록 기자]가수 김필이 디지털 싱글 '사랑 둘'로 컴백한다.

김필은 10일 신곡 '사랑 둘'의 음원과 뮤직비디오를 공개하며 '음색 남신'의 귀환을 알린다.

'사랑 둘'은 사랑의 모양이 진솔하게 변해가길 바라는 마음을 담은 김필의 자작곡이다. 2016년 발표한 미니앨범 '프롬 필(from Feel)' 수록곡 '사랑 하나'의 연작이다.

피아노 선율에 곁들여진 김필의 매력적인 음색이 가을 여심을 뒤흔든다. 싱어송라이터 겸 기타리스트 적재가 기타 연주로 지원사격에 나섰다.

'사랑 둘' 뮤직비디오는 김필 본인의 이야기를 토대로 각색, 더욱 눈길을 끈다. '멜로가 체질' 배우 이학주가 주연으로 출연해 섬세한 연기를 선보였다. 연출은 김동률의 '그게 나야', 워너원의 '뷰티풀(Beautiful)' 등을 작업한 용이 감독이 세련된 영상을 연출해냈다.

'슈퍼스타K6' 출신 가수 김필은 '매리 미(Marry Me)', '스테이 위드 미(Stay With Me)', '성북동', '목소리' 등의 노래와 각종 OST에 폭넓게 참여하며 대표적인 감성 발라더로 우뚝 섰다. 최근 '비긴어게인3'과 '더 콜'을 통해 리스너들의 마음을 사로잡기도 했다.

김필의 신곡 '사랑 둘'은 10일 오후 6시 공개된다.

