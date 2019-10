레이디스코드, 레트로장인 컴백..'SET ME FREE' 하이라이트 메들리 공개

[OSEN=김은애 기자] 레이디스 코드(LADIES' CODE)가 10일 컴백을 앞두고 ‘SET ME FREE’의 하이라이트 메들리를 공개했다.

소속사 폴라리스 엔터테인먼트 측은 9일 정오 레이디스 코드의 공식 유튜브 채널을 통해 미니 앨범 ‘CODE#03 SET ME FREE’의 하이라이트 메들리를 공개해 기대감을 끌어올렸다.

공개된 영상 속에는 몽환적인 무드의 배경을 뒤로 한 멤버들의 미공개 포토가 담겨 있어 시각적인 매력을 선보이고, 타이틀곡 ‘SET ME FREE’를 포함한 미니 앨범에 수록된 총 5곡의 하이라이트 부분이 귓가를 자극시킨다.

특히 레이디스 코드만의 그루비한 바이브와 가창력, 몽환적인 사운드가 약 2분 가량의 하이라이트 메들리 속에 담겨 있어 미니 앨범에 대한 궁금증을 극대화시켰다.

자유로운 분위기의 뉴트로 펑크의 타이틀곡인 ‘SET ME FREE’와 함께 △ 새로운 선택이 주는 삶의 변화를 섬세한 감정으로 표현해낸 'NEW DAY' △ 한 편의 동화같은 분위기를 연출하고 있는 발라드 곡 NEVER ENDING STORY' △ 꽃말처럼 사랑에 대한 갈망과 애절함이 돋보이는 곡 'JASMINE' △ 사랑을 대하는 당당하고 재치 넘치는 가사가 인상적인 선공개곡 'FEEDBACK (너의 이름은)'이 레트로와 뉴트로를 넘나들며 유행을 아울러 화려한 음악적 매력을 느 끼게 한다.

한편 레이디스 코드의 미니 앨범 [CODE#03 ‘SET ME FREE’]는 실력파 프로듀서 원택(1Take), 탁(TAK), 페이퍼플래닛(Paper Planet) 등이 참여한 앨범으로, 10일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.

[사진] 폴라리스 엔터테인먼트