몬스타엑스 셔누, 섹시+부드러움 다 갖췄다 '가을 남자' 변신

[OSEN=연휘선 기자] 그룹 몬스타엑스의 셔누가 우수에 젖은 가을 남자의 매력을 마음껏 뽐냈다.

패션 매거진 '뷰티쁠'은 최근 유튜브 채널을 통해 셔누의 화보 10월호의 비하인드 영상을 깜짝 공개했다. 공개된 영상에서는 셔누가 셔츠부터 롱 코트, 편안한 캐주얼 스타일까지 다채로운 패션을 완벽하게 소화하며 매력적인 비주얼을 마음껏 자랑한다.

셔누는 무대 위 강렬하고 섹시한 모습과는 정반대로 가을과 어우러지는 색감의 화보를 통해 부드러운 매력을 배가시킨다. 블랙 베레모와 부드러운 색감의 니트로 순수하면서도 포근한 아우라를 자아내는가 하면, 깔끔한 롱코트 패션으로 감성적인 분위기를 연출해 보는 이들의 마음을 사로잡는다.

특히 촬영장 밖에서는 장난기 넘치는 미소와 밝은 표정으로 유쾌한 매력을 뿜어낸 셔누는 촬영이 시작되자 탄탄한 피지컬을 바탕으로 연신 진지한 눈빛을 보여주며 매혹적인 분위기를 드러낸다. 더욱이 자연스럽지만 강렬한 포즈는 프로의 아우라를 물씬 풍겨내며 화보의 멋스러움을 더한다.

'뷰티쁠' 화보를 통해 아름다운 가을 남자로 변신한 셔누는 몬스타엑스의 리더로, 호소력 짙은 보컬과 야성미 넘치는 비주얼, 반전의 순박하고 진솔한 성격으로 많은 사랑을 받고 있다. 더욱이 '마이 리틀 텔레비전 V2', '진짜사나이300', '정글의 법칙', '립스틱 프린스 시즌 1,2', '힛 더 스테이지' 등 각종 예능 프로그램에서도 활약하며 예능 대세로 시청자들의 눈도장을 찍기도 했다.

셔누가 속한 몬스타엑스 역시 오는 28일 새로운 미니앨범 'FOLLOW : FIND YOU'(팔로우 : 파인드 유)와 수록 타이틀곡 'FOLLOW(팔로우)' 발표를 예고하며 컴백 분위기를 고조시키고 있다.

8개월 만의 국내 컴백으로 멤버 원호, 주헌, 아이엠의 자작곡이 포함되는 이번 새 앨범은 앞서 전세계 20개 도시 23회 공연의 월드투어 'WE ARE HERE(위 아 히어)' 성료를 비롯해 미국 싱글 'WHO DO U LOVE?(후 두 유 러브)', 'LOVE U(러브 유)', 'Someone's Someone(썸 원 썸원)'을 발표, 여러 현지 TV 프로그램과 페스티벌 참석 등의 글로벌 활동에 이어 전세계 팬들의 뜨거운 주목을 받을 것으로 기대된다.

몬스타엑스는 28일 새 미니앨범 'FOLLOW : FIND YOU'와 수록 타이틀곡 'FOLLOW' 발표를 앞두고 앨범 막바지 준비에 박차를 가하고 있다. / monamie@osen.co.kr