2센트 에코백, 선글라스 티셔츠, 계산기… 기념품 보면 美민주 후보들 공약 보인다

워런, 2센트로 '2% 세금' 알리기… 바이든, 선글라스로 해결사 이미지





미국 엘리자베스 워런 상원의원의 기념품 ‘2센트’ 에코백, 조 바이든 전 부통령의 ‘레이밴 선글라스’ 티셔츠, 버니 샌더스 상원의원의 ‘필 더 번’ 캔 홀더, 앤드루 양의 계산기(왼쪽 위부터 시계 방향으로). /각 후보 홈페이지

1센트 동전 2개가 그려진 에코백, 3색(色) 선글라스 티셔츠, 계산기….



미국 민주당 대선 후보들의 캠페인 홈페이지에서 후원금 모금을 위해 판매하는 기념품들이다. 도통 종잡을 수 없는 이 물품들에는 각 후보의 특징과 공약이 고스란히 녹아 있다.



유력 후보인 엘리자베스 워런 상원의원의 기념품 대표 문구는 '2센트(two cents)'다. 티셔츠, 에코백에 1센트 동전 두 개를 그려놨다. 이는 자산 5000만달러(약 600억원) 이상의 부자에게서 연 2% 정도의 세금을 추가로 걷자는 '초백만장자 세금' 공약을 알리기 위한 것이다. 영어로 2센트(약 24원)는 '보잘것없다'는 뜻의 관용구. 상위 0.1%의 부자에게 별것 아닌 2% 세금을 거두면 10년간 약 3조달러(약 3600조원)의 세수를 추가 확보, 미 중산층을 다시 일으킬 수 있다는 것이 워런의 논리다.



조 바이든 전 부통령의 기념품에는 '레이밴 조종사(aviator) 선글라스'가 그려져 있다. 대학 신입생일 때부터 조종사 선글라스를 즐겨 썼다는 그의 취향을 반영한 것이다. 정가에서는 그의 선글라스가 정쟁(政爭)을 막후에서 조정하는 '해결사' 이미지를 부각시키는 데 효과적이라는 분석도 내놓는다. 고령(76세) 이미지를 희석하는 역할도 톡톡히 한다.



버니 샌더스 상원의원은 '필 더 번(Feel the Bern)'이 대표 문구다. 격렬한 운동으로 근육이 타는 듯한 느낌을 뜻하는 '필 더 번(Feel the Burn)'에 버니(Bernie)란 이름을 차용한 것이다. 유일한 아시안계 후보로 현재 4위까지 급부상한 앤드루 양의 상징은 '매스(MATH)'다. 도널드 트럼프 대통령의 '미국을 다시 위대하게(Make America Gr eat Again)'란 슬로건을 '더 깊게 생각하는 미국을 만들자(Make America Think Harder)'는 뜻으로 변형한 것이다. 동시에 각종 통계와 숫자에 능하다는 '수학(math)'의 뜻도 내포하고 있다. 그의 이름을 새긴 계산기를 파는 것도 이 때문이다. 품목은 다양하지만, 대선 후보들의 기념품은 대부분 'Made in USA(미국산)'다.