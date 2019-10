트와이스, 허리 꼭+일렬 허그 앙코르..'엠카' 1위 자축샷 [★SHOT!]

[OSEN=박소영 기자] 트와이스가 ‘엠카운트다운’ 1위를 차지한 가운데 팬들에게 고마운 마음을 전했다.

트와이스는 3일 오후 공식 트위터에 “혼자라 느껴질 때 내 앞에 나타난 너. ONCE TWICE ALWAYS TOGETHER 함께해주셔서 감사합니다 원스 여러분 #TWICE #트와이스#FeelSpecial”라는 메시지를 적었다.

함께 올린 사진에서 트와이스 멤버들은 서로의 허리를 꼭 껴안으며 일렬로 서 있다. 맨 끝에 선 나연은 팬들에게 입술 뽀뽀를 보내기도. 얼굴 가득 웃음꽃을 피운 트와이스 덕에 팬들의 입가에도 미소가 번졌다.

이는 이날 방송된 엠넷 ‘엠카운트다운’ 공약이다. 이날 트와이스는 신곡 ‘필 스페셜’로 악동 뮤지션과 1위후보에 올랐는데 무대에서 이 같은 포즈의 엔딩을 선물하겠다고 한 바다.

멋지게 엔딩을 장식한 트와이스는 1위 트로피까지 들어올렸다. 특히 나연은 "팬들과 멤버들 위해 같이 열심히 앨범 준비해 준 미나 고맙다. 원스 감사하다"고 감동의 소감을 남겼다.

