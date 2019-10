싱가포르서 '가짜뉴스법' 시행... 언론 자유 침해 지적도

정부 권력이 막강한 싱가포르에서 ‘가짜뉴스법’이 시행돼 언론 자유를 억압하는 데 사용될 수 있다는 비판이 나온다.





일러스트=김의균

1일(현지 시각) CNN, 로이터 통신 등은 2일부터 싱가포르에서 ‘온라인 거짓과 조작으로부터의 보호법(Pofma)’이라는 이름의 가짜뉴스 관련법이 효력을 발휘한다고 보도했다.



CNN에 따르면, 이 법은 개인뿐만 아니라 페이스북, 구글 등 온라인 미디어 플랫폼과 IT 업체를 대상으로 한다. 싱가포르 정부 장관들은 기업에게 거짓 뉴스를 삭제하거나 수정하고, 이를 유포한 계정과 사이트를 차단하도록 명령할 수 있다. 또 인터넷 중개자로 지정된 IT 업체들은 유료 정치 콘텐츠를 올리려는 사람의 신원을 확인할 수 있다. 비판 의견과 풍자, 패러디는 등은 제재 대상에 포함되지 않는다.



악의적으로 거짓뉴스를 유포하고 정부 명령을 무시하면 법적 처벌을 받게 된다. 개인은 10년 이하의 징역형이나 최대 10만 싱가포르 달러(약 8700만원)의 벌금형에 처하고, 업체는 최대 100만 싱가포르 달러(약 8억7000만원)의 벌금을 물게 된다.



이 법안은 지난 5월 싱가포르 의회를 통과했다. 싱가포르는 1956년에 독립한 이후 계속 인민행동당(PAP)이 장기 집권 중이라, 정부의 권력이 막강한 곳이다. 입법 당시 정부와 여당은 "거짓 뉴스의 빠른 확산을 막기 위한 조치"라고 설명했다.



싱가포르에선 올해 말이나 내년 초 총선이 열린다. 때문에 입법에 정치적 목적이 있다는 비판이 나온다. 야당과 인권단체, IT 업계 등은 "정부는 그들이 동의하지 않는 것들을 거짓뉴스라 칭한다", "정부에 비판적인 의견이나 정보를 제지하기 위해 법이 오용될 가능성이 있다", "언론 자유를 억압할 수 있다"며 반대 입장을 밝혀왔다. 싱가포르는 2019 세계 언론 자유 순위에서 180개 국가 중 151위를 기록했다.