[일사일언] 퇴근길, 노을

운전을 하다가 가끔 운다. 온종일 일터에서 사람들 속에서 썼던 가면을 벗고 혼자가 되는 시간. 누군가에게 다치고 상한 마음을 툭 건드리는 가사의 음악이 흘러나오면 그야말로 무장해제된다.



오늘도 자동차 창문을 굳게 올리고 좁은 운전대에 앉아 도로에 넘실대는 차량 행렬 속으로 몸을 숨긴다. 가다 서기를 반복하는 퇴근길 정체 속에서 무표정하게 앞차의 점멸하는 붉은 등만 바라보다가 시선을 돌려 백미러를 본 그때, 울음이 터져 나왔다. 작은 거울을 가득 채운 주홍빛 노을. 머리 뒤로 저녁노을이 내려앉고 있었다. 어느새 가느다란 초승달이 머리 위에 걸렸건만 밤으로 가는 길목에서 해는 쉽사리 사라지지 않고 주홍빛 자국을 길게 남긴다. 시야를 가리는 시멘트 더미의 고층 아파트, 매연을 내뿜는 철제 자동차들로 가득한 삭막한 도시를 위로하듯 감싸 안는 그 부드러운 노을. 그제야 하나둘 켜지는 가로등이 마법처럼 눈에 들어오고, 따뜻한 빛이 새어 나오는 아파트 창 너머 가족의 저녁 식사를 준비하는 엄마의 바쁜 손길이 보이고, 옆 차에서 틀어 놓은 노랫소리를 따라 흥얼거리는 목소리가 들리기 시작한다.





이렇게 각자에게 주어진 하루를 보냈다는 안도감, 매일같이 이어질 삶의 쓸쓸함. 라디오에서 아델의 'When We Were Young'이 흘러나온다. "그 시절은 한 편의 영화 같았어요. 한 곡의 노래 같기도 했죠. 우리가 어렸을 때 말이에요." 고등학교 2학년 봄, 우편 배달함에 이름도 없는 엽서와 함 께 꽂혀 있던 체호프의 '갈매기'. "오늘 이 갈매기를 죽인 나는 비열하기 짝이 없습니다. 당신 발밑에 바칩니다." 한동안 등하굣길에 책을 들고 다니며 잘 읽고 있다는 무언의 인사를 전했지만 끝내 '갈매기를 죽인 친구'는 만나지 못했다. 그땐 우리가 어렸으니까. 이 도시 어디에선가 그 친구도 긴 하루 끝, 휴식 같은 아름다운 노을을 볼 수 있길 바랄 뿐.