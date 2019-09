[윤희영의 News English] 美 공화·민주 양당 지지자들의 공통된 견해

미국 공화당의 상징은 코끼리이고, 민주당 상징은 당나귀(donkey)다. 양당의 성향(propensity)과 정책 노선(policy line)은 두 동물의 생김새와 크기만큼이나 차이가 난다(be distinguished from each other). 지지자들의 호불호(likes and dislikes) 역시 여러 분야에서 엇갈린다.



그런데 지지 정당과 상관없이 견해 차이를 보이지(show conflicting views) 않는 예외가 있다. 북한에 대한 인식이다. 미국인들은 우방국들에 대해서도 복합적인 감정을 갖고 있다(have mixed feelings about their allies). 이런저런 이유로(for one reason or another) 의견이 갈린다(diverge in opinions).





하지만 민주당이나 공화당 어느 정당에 가입해 있든(affiliate themselves with either the Democrat or Republican political parties) 북한에 대한 부정적 견해는 대부분 일치한다. 여론조사 기관 퓨 리서치가 미국인 성인 4581명을 대상으로 북한, 러시아, 이란, 멕시코, 영국, 일본, 독일, 인도, 중국, 캐나다 10개국에 대해 가장 긍정적인 감정을 100점 만점으로(with 100 being the most positive) 점수를 매겨보게 했다.



그 결과, 북한이 21점으로 최하위를 기록했다(rank the lowest). 다른 나라들과 달리 공화·민주 불문하고 압도적인 부정적 견해를 표시했다(express overwhelmingly negative views). 김정은이 도널드 트럼프 대통령을 만난 자리에서 비핵화로 가겠노라 약속을 한(pledge to work toward denuclearization) 후에 실시된 조사였는데도 여전히 못 믿겠다는 듯 미국인들의 '감정 온도계(feelings thermometer)'는 냉랭했다.



이 같은 현상은 러시아와 중국에 대해서도 공화·민주 지지 여부에 따라 의견이 갈리는 것과 사뭇 대비된다(show a stark contrast). 역사적으로 공화당은 민주당보다 러시아에 더 부정적이었다. 그랬던 것이 최근 몇 년 사이에 뒤바뀌어(be reversed in the last few years) 현재는 야당인 민주당 쪽이 훨씬 더 많은 반감을 갖고 있다(feel much more antipathy). 미국 대선에 영향을 미치려고 시도했다는(seek to influence the U.S. presidential elections) 소문 등이 적대감을 부추겼다(stir up antagonism).



미국과 패권 다툼을 벌이려는(struggle for supremacy) 중국에 대해서도 양당은 온도 차이를 보인다. 공화당은 절반 이상이 매우 차가운 반응인 데 비해 민주당은 38% 정도만이 어느 정도 동조한다. 민주당의 약 25%는 중국을 긍정적으로 받아들이는 데 반해 공화당은 16%만이 수긍하는 입장이다. 전체적으론 전년보다 더 악화되는(worsen over the past year) 양 상이지만, 젊은 세대는 다소 호의적인 편이다.



10개국 중 가장 친근감을 느끼는 나라는 캐나다로, 민주당에선 76점, 공화당에선 65점이 나왔다. 공화당 지지자들은 영국(64), 일본(59), 독일(54) 등을 선호하고, 민주당은 멕시코(61), 인도(53) 등에도 호의를 보이는 것으로 조사됐다. 양당 모두에서 두루 평균 21점에 그친 대상은 북한뿐이었다.