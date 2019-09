[Oh! 모션]동양적 콘셉트로 돌아온 원어스(ONEUS), ‘가자(LIT)’ 무대영상

[OSEN=최재현 기자] 30일 오후 서울 강남구 청담동 일지아트홀에서 원어스(ONEUS) 세 번째 미니앨범 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

원어스는 이번 앨범 'FLY WITH US'을 끝으로 'US' 시리즈 3부작을 마무리한다. US 시리즈는 데뷔앨범 'LIGHT US'에서 태양의 빛, 두 번째 미니앨범 'RAISE US'에서 지구의 시간, 그리고 세 번째 미니앨범 'FLY WITH US'는 달의 공간으로 비상이라는 주제를 담아 "태양의 빛 이 지구의 시간을 지나 달의 공간으로 비상하여 가는 과정"을 담아냈다.

타이틀곡 '가자 (LIT)'는 트랩힙합을 베이스로 동양적인 색채의 감각적인 멜로디라인이 어우러져 이전 원어스가 선보인 장르와는 다른 색다른 시도가 돋보이는 곡이다.

원어스가 화려한 무대를 선보이고 있다./hyun309@osen.co.kr

[사진] 영상캡처