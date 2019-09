원어스 컴백 D-1, 새 앨범 하이라이트 메들리 공개..'한국적 흥과 멋'

[OSEN=선미경 기자] 보이그룹 원어스(ONEUS)가 새 미니앨범 'FLY WITH US'의 하이라이트 메들리를 공개했다.

원어스는 지난 28일 오후 6시 공식 SNS와 유튜브를 통해 세 번째 미니앨범 'FLY WITH US'의 하이라이트 메들리 영상을 게재하며, 하루 앞으로 다가온 컴백 열기를 달궜다.

공개된 영상에는 타이틀곡 '가자 (LIT)'를 포함한 이번 앨범에 수록된 6곡의 하이라이트가 짧지만 강렬하게 흘러나오며 눈과 귀를 사로잡는다. 또 한국의 미를 느낄 수 있는 동양화를 배경으로 멤버들의 미공개 포토도 공개됐다.

새 미니앨범 'FLY WITH US'는 'US' 시리즈의 완결작으로, '너와 나, 우리가 함께 날개를 펴고 비상하자'는 의미를 담아 한층 성장한 원어스의 모습을 만날 수 있을 것으로 기대된다.

타이틀곡 '가자 (LIT)'는 트랩힙합을 베이스로 동양적인 색채의 멜로디 라인이 어우러진 곡으로, 달 밝은 밤 화려하게 펼쳐지는 즐거운 한때를 표현했다. 한국의 흥을 녹인 신명나는 퍼포먼스부터 한글의 멋을 살린 노랫말까지 원어스만의 흥겨운 퍼포먼스가 벌써부터 귀추가 주목된다.

이외에도 업템포의 그루비한 사운드가 캐치한 'Intro : Fly me to the moon', 좋아하는 사람을 쟁취하기 위한 소년의 마음을 벌로 표현한 '윙윙윙윙 (Plastic Flower), 유려한 멜로디 라인이 돋보이는 신스 팝 'Blue Sky', 타이트한 멜로디에 굵은 터치의 훅이 인상적인 'Level Up', 사랑의 감정을 영화에 빗대어 표현한 'Stand By'가 담겨있다.

원어스의 새 미니앨범 'FLY WITH US'는 오는 30일 오후 6시에 발매되면, 원어스는 컴백과 함께 활발한 활동을 시작할 예정이다. /seon@osen.co.kr

[사진]RBW 제공