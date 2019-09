공부에 시간·돈 가장 많이 쓴 세대… '거짓 희망'에 분노하다

1980~2000년 출생한 밀레니얼

사회 진출 비용은 증가했지만 대졸 실업률 늘고 임금은 줄어

빚을 진 상태로 직장 생활 시작



"사회서 스펙 쌓으라 강요하는 건 기업의 훈련비용 줄이기 위한 것"





밀레니얼 선언|맬컴 해리스 지음|노정태 옮김|생각정원|454쪽|1만8000원



새 천년인 21세기 이후 성인이 된 이들을 미국에선 '밀레니얼 세대'라고 부른다. 대체로 1980~2000년 출생한 이들이다. 미국 문화비평 온라인 잡지 '뉴 인콰이어리' 편집자로 1988년 태어난 밀레니얼 세대인 저자는 자신이 속한 세대의 특성과 그들이 살아가는 사회를 비판적 시선으로 바라본다. 온전히 미국 이야기지만 우리 현실과 겹쳐지며 청년 세대 문제를 돌아보게 한다.



밀레니얼 세대는 '스펙'(학력·학점·외국어 능력 같은 평가 요소)으로 볼 때 역사상 가장 많이 배운 세대이다. 어릴 때부터 공부 기계, 숙제 기계로 성장했다. 1981년부터 1997년까지 6~8세 어린이가 공부하는 시간은 146% 늘었고, 2003년까지 다시 32% 증가했다. "미국은 심화 학습이라는 그럴싸한 말로 둘러댄 채, 아이들이 '읽고 쓰고 협업하고 문제 해결하는' 능력을 심도 깊게 갖출 때까지 담금질을 해대고 있다." 이유는 하나다. "더 좋은 성적을 받으면 결국에는 그것이 돈으로, 돈이 아니라면 선택의 기회로, 혹은 보다 나은 삶으로 이어진다는 관념이 현행 학교 체제의 바탕"이기 때문이다.



미국의 상류층 '헬리콥터 엄마'들이 아이의 일정과 계획을 직접 통제하고 과보호하는 모습은 우리와 크게 다르지 않다. "미국의 아이들과 10대 청소년들은 친구들과 함께 놀거나 함께 음식을 먹는 등 자신들이 즐겁게 여기는 활동으로부터 점점 멀어지고 있다. 반면 숙제를 하거나 강의를 듣는 등 그들을 불행하게 만드는 일에 더 많은 시간을 소비하고 있다."



경쟁은 어느 세대보다 치열하지만, 경제적 지위는 앞 세대보다 좋아질 가능성이 거의 없다. 젊은 대졸자 임금은 10여년 전에 비해 8.5% 줄었고, 2008년 금융 위기 이후 대졸 실업률은 두 배 가까이 늘었다. 반면 사회에 나오기까지 비용은 증가했다. 대학 등록금은 한 세대 전보다 280% 올랐다. 대학생이 받은 학자금 대출액은 2008년 2만3200달러에서 2013년 2만8400달러로 뛰었다. 밀레니얼 세대 다수는 빚을 진 채 직장 생활을 시작한다.





밀레니얼 세대는 역사상 가장 많이 배운 세대이지만 경제적으로는 앞 세대에 비해 더 불안정한 세대이다. 어릴 때부터 사회가 요구하는 '스펙'을 쌓았지만 취업은 어려워지고, 직업 안정성은 좋지 못한 상황이다. 밀레니얼 세대의 분노한 목소리가 터져 나오고 있다. /John Silvercloud/Flickr

일자리 양극화는 심화되고 있다. 좋은 일자리를 차지하려는 경쟁은 더 치열해졌고, 질 낮은 일자리의 노동 환경은 더 나빠졌다. 단순·반복 노동하는 일자리는 로봇이 차지하고 있다. 괜찮은 다수 일자리가 통째로 해외로 이전되고 있다. 저자는 말한다. "우리는 미국 역사상 가장 많은 교육을 받은 세대지만 부모, 조부모, 심지어 고조부모대와 비교하더라도 경제적으로 열악한 처지에 놓여 있다." 1970년대 초까지 노동생산성과 실질 임금은 비슷하게 상승했지만, 1973년부터 2015년까지 노동생산성은 73.4% 증가한 반면 시간당 임금은 11.1% 증가에 그쳤다.



밀레니얼 세대는 어릴 때부터 기업이 요구하는 능력을 갖춰야 한다는 말을 듣고 자랐다. "우리는 작업에 최적화된 형태로 배치될 수 있는 장소·시간·역할을 찾도록 전략을 세우고 계획을 짜도록 권유받은 세대"이며 "우리는 자궁 속에서부터 제 몫을 하는 생산성 기계가 되도록 섬세하게 조율되어온 세대"라고 저자는 자조한다. 사회가 이들에게 스펙을 갖추라고 강제하는 이유는 기업의 이익과 일치하기 때문이다. 미리 스펙을 갖춰야 기업이 훈련시켜야 할 비용을 줄일 수 있기 때문이라고 저자는 말한다. '거짓 희망'에 속지 말라는 주문이다.



밀레니얼 세대가 사회 주도권을 쥐는 시기가 오면 상황이 좋아질까. 저자는 회의적이다. 미래에 나타날 밀레니얼 정치인들은 이미 세상의 작동 방식에 가장 잘 훈련된 이들이기 때문이다. 밀레니얼 정치인이 사회를 주도한다고 해도 '수퍼 리치 인플루언서'의 이익을 대변할 가능성이 크다는 것이다. 저자는 "우리의 최우선 과제는 상위 1퍼센트의 약탈적 구조에 참여하지 않고 서로를 먹여살리는 구조를 만드는 것"이라고 말한다. 그러나 어떻게 만들 수 있을까. 저자는 여기서 멈춘다. 번역서 제목처럼 '선언'에 그치는 점은 아쉽다. 그러나 공정한 사회를 바라는 최근 우리 사회의 젊은 목소리와 겹치면서 이들의 아우성에 귀를 기울이는 일에서부터 출발해야 한다는 자각을 준다.



원제 'Kids These Days: Human Capital And The Making of Millennials'(요즘 아이들: 인간 자본과 밀레니얼 세대의 형성).