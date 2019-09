정신질환 아들 둔 아버지가 고통으로 쓴 기록

내 아들은 조현병입니다|론 파워스 지음|정지인 옮김|심심|594쪽|2만4000원



조현병에 시달리던 작은아들은 스물한 번째 생일 직전에 스스로 목숨을 끊었다. 꾸준히 먹는 줄 알았던 약이 지하실에서 나왔다. 그로부터 10년쯤 흘러 어느 성탄절 아침. 이웃집을 돌며 자신이 메시아라고 말하고 다니던 큰아들이 병원에 실려갔다. 조현병 증세였다.



퓰리처상 수상 작가인 저자는 처음엔 두 아들 이야기를 절대 책으로 쓰지 않겠다고 다짐했다. 자식의 고통을 이용하는 꼴이 돼버릴까 두려웠다. 그러던 어느 날 정신질환자들 앞에서 반사적으로 시선을 돌리는 자신의 모습을 발견한다. '미친 사람'에 대한 막연한 두려움과 거부감은 조현병 아들들의 아버지라고 다를 게 없었다. '날벼락 같은 역설'이었다.



그때부터 정신질환을 똑바로 마주 보기로 결심하고 써내려간 기록이다. 정신질환에 대한 사회적·역사적 분석을 씨실로, 현미경을 들이댄 듯 세밀한 가족사를 날실로 삼아 촘촘한 논지를 직조해 간다. 조현병은 부끄러운 일이 아님을 알 리기 위해. 정신질환자도 존중받아야 할 인격체임을 증명하기 위해.



고통스럽게 글을 써내려갔을 아버지의 심정이 전해져온다. "여러분이 이 책으로 인해 상처입기를 바란다. 책을 쓰면서 내가 상처입었던 것처럼. 상처입어 행동하기를, 개입하기를 바란다." 원제는 'No One Cares About Crazy People(미친 사람에게는 아무도 신경 쓰지 않는다)'.







