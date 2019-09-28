[인사] 외교부 외

입력 2019.09.28 03:00
▲외교부▷기후환경과학외교국장 정기용
▲과학기술정보통신부◇전보▷전파기반과장 김보경
▲문화체육관광부◇전보▷정책포털과장 배양희▷관광기반과장 신용식▷국립현대미술관 기획총괄과장 김석일
▲해양수산부◇국장급 승진▷국립해양조사원장 홍래형▷여수지방해양수산청장 최현호▷마산지방해양수산청장 변재영
▲중소벤처기업부◇임용▷창업벤처혁신실장 차정훈
▲관세청◇고위공무원 전보▷부산세관장 제영광
▲대전시◇4급 승진▷트램정책과 오세광
▲한국기초과학지원연구원▷감사부장 홍석권
▲한국환경산업기술원◇임원 임명▷환경기술산업본부장 김경호
▲조선뉴스프레스▷여성미디어본부 여성조선 편집장(부장) 김보선
▲CBS▷보도국 사회부장 겸 전국팀장 김학일▷보도국 뉴미디어부장 직무대행 겸 노컷뉴스팀장 겸 스마트뉴스팀장 이동직▷디지털콘텐츠국 콘텐츠관리부장 신태호▷TV제작국 교계뉴스부장 유영혁▷전남방송본부 총무국장 겸 심의국장 오현주▷전남방송본부 기술국장 이상현
▲KBS▷제작2본부 대형이벤트방송사업단장 김호상▷청주방송총국 보도국장 지용수
▲과학기술정보통신부◇전보▷전파기반과장 김보경
▲문화체육관광부◇전보▷정책포털과장 배양희▷관광기반과장 신용식▷국립현대미술관 기획총괄과장 김석일
▲해양수산부◇국장급 승진▷국립해양조사원장 홍래형▷여수지방해양수산청장 최현호▷마산지방해양수산청장 변재영
▲중소벤처기업부◇임용▷창업벤처혁신실장 차정훈
▲관세청◇고위공무원 전보▷부산세관장 제영광
▲대전시◇4급 승진▷트램정책과 오세광
▲한국기초과학지원연구원▷감사부장 홍석권
▲한국환경산업기술원◇임원 임명▷환경기술산업본부장 김경호
▲조선뉴스프레스▷여성미디어본부 여성조선 편집장(부장) 김보선
▲CBS▷보도국 사회부장 겸 전국팀장 김학일▷보도국 뉴미디어부장 직무대행 겸 노컷뉴스팀장 겸 스마트뉴스팀장 이동직▷디지털콘텐츠국 콘텐츠관리부장 신태호▷TV제작국 교계뉴스부장 유영혁▷전남방송본부 총무국장 겸 심의국장 오현주▷전남방송본부 기술국장 이상현
▲KBS▷제작2본부 대형이벤트방송사업단장 김호상▷청주방송총국 보도국장 지용수