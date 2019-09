천 번의 밤, 또 한 번의 밤… 千一야화

[아무튼, 주말- 한은형의 애정만세]

앙투안 갈랑이 묶은 '천일야화'와 리처드 버턴이 묶은 '아라비안나이트'는 아랍 설화를 모아 지은 책으로 같은 뿌리를 가졌다. 두 책의 분위기는 사뭇 다르다. 갈랑의 이야기는 외설적이고 잔인한 부분을 대폭 삭제했고 버턴의 책은 지나치게 외설적이다. 타락한 이야기를 읽는다고 타락할 만큼 인간이 단순하지 않기에 우리는 인간과 자연에 대한 솔직한 이야기를 담은 버턴의 이야기에 끌린다. / 게티이미지뱅크

바그다드에 엄청난 재산을 가진 부자가 살았다. 이런 이야기에서 늘 그러하듯이, 부자는 돈을 흥청망청 쓰다 가난해지고 우울해진다. 그러던 어느 날 꿈에서 의복과 음식이 이집트에 있으니 가서 찾으라는 계시를 받는다. 부자는 당장 다음 날 이집트로 떠난다. 몸은 고되지만 부푼 마음을 안고서. 도착한 날, 일이 발생한다. 너무 늦어서 숙소를 찾지 못한 부자가 사원에서 묵기로 하는데 옆집에서 절도 사건이 일어났던 것. 도둑은 멀리 달아났고, 사정도 모르고 혼곤히 잠에 빠져 있던 부자가 도둑으로 지목된다. 엄청나게 맞는다. 수치와 멸시는 덤. 이집트 총독이 묻는다. 너는 누구냐? 어디에서 왔느냐? 왜 왔느냐? 부자는 답한다. 바그다드에서 왔다고. 꿈속에서 누가 이집트에 내 옷과 음식이 있다고 했다고.



총독은 크게 웃는다. 세상에서 가장 멍청한 자라고 생각하면서. 그러고는 자신의 꿈에 대해서 말해준다. 바그다드에 화원으로 둘러싸인 집이 있는데 분수 밑에 금과 은이 잔뜩 있다 들었다고. 세 번이나 들었다고. 총독은 믿지 않았다. 그러니 행동하지도 않았다. 그런데 이 바보 같은 부자는 꿈을 믿고 행동했다. 총독은 자신과 다른 부자의 어리석음이 재밌다. 자신을 재미있게 한 덕으로 총독은 부자에게 여비를 준다. 돌아가 본분을 다하라고. 부자는 어떻게 했을까? 계속 이집트에 남아서 보물을 찾으려 했을까? 아니다. 곧장 바그다드로 돌아간다. 그러고는 자신의 집으로 가서 분수 아래를 판다. 보물이 잔뜩 묻혀 있다! 부자는 알았던 것이다. 총독이 꿈에서 봤다며 묘사한 바그다드의 화원으로 둘러싸인 집이 자기 집이었음을.





천일야화에 나오는 이야기다. 나는 위화의 산문집 '문학의 선율, 음악의 선율'에서 읽었다. 351번째 밤의 일이라고, 위화는 적었다. 책꽂이에서 두 가지 버전의 '천일야화'를 폈다. 나는 이 이야기를 천일야화 편역자(編譯者)의 말투로도 읽고 싶었기 때문이다. 위화가 어떤 부분을 생략했는지, 어떤 부분은 강조했는지 궁금했다.



내게는 열린책들에서 나온 앙투안 갈랑 판 '천일야화'와 범우사에서 나온 리처드 버턴 판 '아라비안나이트'가 있다. 그런데 어디에서도 351번째 밤의 이야기는 찾을 수 없었다. 6권으로 된 앙투안 갈랑 판에는 이백몇 번째 밤까지만 있고(그 후의 밤은 증발…), 열 권으로 나온 리처드 버턴 판은 듬성듬성 가지고 있는데 내가 갖고 있는 데에는 그 이야기가 없는 것이다. 집에 있는 대부분의 책들이 그러하듯이, 이 두 판본의 '천일야화'를 갖고만 있지 딱히 자세히 들여다본 적은 없었다. 이런 일이라도 생겨야 처음 본 책처럼 여기저기 살펴보게 된다. 그러다 깜짝 놀랄 만한 발견을 했다. '천일야화'에서의 '천일'이 '1000일'이 아니라 '1001'임을 알게 된 것이다. 나는 이 책을 '천일 밤의 이야기'로 알고 있었다. 앙투안 갈랑의 제목은 'Les mille et une nuits', 리처드 버턴의 제목은 'The book of the Thousand Nights and a night'. '1001의 밤'과, '천 번의 밤과 한 번의 밤에 대한 책'인 것이다. 다들 알고 계셨는지요?



이 '1001'이라는 숫자는 당시의 아랍 문화권에서 '끝없는' '무한한'이라는 의미를 가졌다고 한다. 그런데 보르헤스가 재미있는 이야기를 한다. 이 작품의 제목이 원래 '천일 밤'이었다는. '1000'이라는 숫자가 주신 미신적인 공포가 책 편집자들로 하여금 '1'을 덧붙이게 했다는. 또 보르헤스는 말한다. '이것은(1001은) 무한을 암시하기에 충분하다.' 보르헤스 말이 맞는다면, '1001'이라는 숫자에 대한 의미 부여는 아랍 문화권이 아닌, 이 책이 처음으로 번역 출간된 서구 문화권에서 했다는 말이 된다. 그렇다면, 또 1001이라는 숫자가 아랍 문화권에서 가졌던 의미가 과연 그런 건지 그렇지 않은지도 알 수 없게 된다.



'천일야화'는 한 사람이 쓴 이야기가 아니다. 아랍 문화권에서 입에서 입으로 전해지던, 누군가는 덧붙이고 누군가는 빼면서, 이야기를 눈덩이처럼 굴려나가던 집단의 이야기다. 그리스어, 라틴어, 아랍어를 공부하고 시리아와 동부 지중해 등을 여행하며 자료를 모으던 앙투안 갈랑은 1704년 아랍의 설화를 모아 '천일야화'를 출간, 프랑스에서 폭발적인 관심을 받는다. 갈랑은 우리가 흔히 '아라비안나이트'로 알고 있던 '천일야화'의 외설적이고 잔인한 부분을 대폭 삭제했다. 그러고는 이런 옮긴이의 말을 남긴다. "이 이야기들에서 발견할 수 있는 미덕과 악덕의 예들을 기꺼이 자신의 교훈으로 삼을 준비가 되어 있는 분들이라면, 풍속을 교화하기보다는 오히려 타락시키고 있는 다른 이야기들에서는 좀처럼 찾기 힘든 유익을 얻을 수 있을 것입니다."



나는 이 좀 순진하고 윤리 교사 같은 옮긴이의 말을 보고 놀랐다. '우리가 교훈을 얻기 위해, 교화되기 위해 이야기를 읽어야 하나? 아니, 왜?'라는 당혹감도 들었고, '타락한 이야기를 읽는다고 타락할 만큼 인간이 단순하지 않다는 걸 이분은 모르나?'도 싶었던 것이다. 1885년에 출간된 리처드 버턴 판은 '기가 질릴 정도의 방대한 분량과 지나치게 외설적인 내용'으로 유명하다. 그는 옮긴이의 말에서 타락한 이야기를 경계했던 갈랑의 판본을 '타락'으로 규정한다. 인류학상이나 민속학상으로 가장 흥미와 중요성을 지닌 걸작을 아이들을 위한 단순한 선물 꾸러미로 타락시켰다는 것이다. 더 재미있는 역사는, 버턴이 죽자 버턴의 아내가 호색적인 부분을 대폭 삭제한 '버턴 부인판'을 출간했다는 사실이다. 자기가 쓴 책도 아니면서 이렇게까지… '호색가 버턴'에 대한 복수가 아니라면 이해하기 힘들다.



"황혼을 누비며 양을 몰고 가는, 아니 몰고 간다기보다 차라리 후려치며 쫓아가는 젊은 남녀들의 거칠고도 귀에 선 노랫소리며, 자기네가 모는 낙타 뒤에서 천천히 성큼성큼 걸어가는 창술사들의 구성진 노랫소리가 양떼의 울음소리와 몬다위를 가진 짐승들의 포효에 섞여, 멀리 떨어져 있는 탓인지 한층 더 상쾌한 울림이 되어, 나의 귀에 들려오는 것이다. 그리고 한편에서는 머리 위를 뛰어다니는 다람쥐의 귀여운 울음소리, 점점 짙어가는 어둠을 꿰뚫고 울려 퍼지는 이리의 성난 울음소리, 게다가―음악 중에서도 가장 선율이 고운―흘러내리는 물과도 같은, 무척이나 다정한 가락으로 속삭이듯 밤의 산들바람에 답하는 종려나무 잎사귀 스치는 소리, 이러한 것들도 어김없이 들려오는 것이다." 이것은 버턴의 옮긴이의 말이다.



결정했다. 두 판본 중 어느 판본으로 '천일야화'를 시작할 것인지. 나는 선물 꾸러미를 던져주는 순진한 윤리 교사보다는 죽어서도 아내에게 복수당하는 타락한 문장가에게 끌리는 것이다.