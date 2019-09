몬스타엑스, 美 NBC '엘렌쇼' 접수…역대급 독점 무대→소름 유발 떼창

[OSEN=장우영 기자] 그룹 몬스타엑스가 ‘엘렌쇼’에서 역대급 퍼포먼스를 펼쳤다.

몬스타엑스는 지난 25일(현지 시각) 미국 NBC 채널에서 방송된 대표 토크쇼 ‘엘렌 드제너러스 쇼’(The Ellen DeGeneres Show)에 출연해 매력적인 무대를 가졌다.

미국의 유명 코미디언 겸 배우이자 쇼의 진행자인 엘렌은 “다음 게스트는 전세계에서 가장 유명한 K팝 그룹 중 한 팀이다”라며 “몬스타엑스를 반갑게 맞아달라”고 소개했다. 무대에 등장한 몬스타엑스는 이날 방송을 통해 이제껏 보지 못한 역대급 공연과 완벽한 퍼포먼스로 현지 시청자들의 시선을 완벽하게 사로잡았다.

먼저 몬스타엑스는 K팝 그룹으로는 두 번째로 빌보드 팝송즈(Pop Songs) 차트에 오르며 화제를 모은 곡 ‘후 두 유 러브?’(WHO DO U LOVE?)로 분위기를 뜨겁게 달궜다. 그루브한 보컬과 화려하고 섹시한 퍼포먼스는 미국 시청자들의 마음을 얻기에 충분했고, 관객들은 곡의 첫 소절부터 마지막 소절까지 모두 떼창으로 감동을 더했다.

이후 엘렌과 반갑게 인사를 나누며 특별한 시간을 보낸 몬스타엑스는 ‘엘렌쇼’를 위해 독점으로 ‘오! 마이’(Oh My!)’ 무대로 새로운 매력을 마음껏 뽐냈다. 그룹 특유의 자유분방한 분위기 아래 강렬하고 파워풀한 에너지를 마음껏 뿜어내며 매력 넘치는 공연을 만들어냈다. 현장에 자리한 관객들은 몬스타엑스의 열정 가득한 무대에 큰 함성으로 화답했고 노래에 맞춰 자리에서 뛰는 등 유쾌하게 공연을 즐겼다. 멤버들은 무대가 끝난 뒤에도 자신들을 응원해준 팬들을 향해 연신 감사의 인사를 전하며 마지막 무대의 아쉬움을 달랬다.

뿐만 아니라 해당 무대를 본 미국 음악 전문 매체 빌보드 칼럼니스트인 타마르 헤르만은 자사 홈페이지에 “Watch Monsta X Perform 'Who Do U Love' & 'Oh My' on 'Ellen'(‘엘렌’에서 몬스타엑스가 선보인 'Oh My!'와 'WHO DO U LOVE?' 무대)”라는 제목의 기사를 게재함과 동시에 자신의 SNS를 통해 “나는 몬스타엑스의 곡 ‘오 마이!’의 열렬한 팬이라서 오늘의 ‘엘렌쇼’는 ‘후 두 유 러브?’와 함께 나를 매우 행복하게 만들었다”고 남다른 팬심을 밝혀 글로벌한 인기를 또 한 번 입증하기도 했다.

이로써 최근 미국 라스베이거스에서 개최된 '아이하트라디오 뮤직 페스티벌', '라이프 이즈 뷰티풀 페스티벌'에 참석, 현지 팬들과 관객들의 이목을 집중시켰던 몬스타엑스는 미국 내에서 뜨거운 사랑을 받고 있는 프로그램인 '엘렌쇼'까지 성공적으로 마무리했다. 이후에도 몬스타엑스는 화려한 현지 활동을 펼치며 다채로운 글로벌 활약을 이어갈 계획이다.

한편, 몬스타엑스는 최근 각종 글로벌 음원 사이트를 통해 로맨틱한 보컬이 돋보이는 신곡 ‘러브 유’와 세계적인 힙합 그룹 블랙 아이드 피스의 멤버이자 음악 프로듀서인 윌.아이.엠(will.i.am)이 새롭게 리믹스한 ‘후 두 유 러브?’가 수록된 싱글 앨범을 발표했다. /elnino8919@osen.co.kr