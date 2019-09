부동산업자와 코미디언 대화 같은 트럼프 녹취록

[NYT "B급 영화대본 같아" 평가]



트럼프, 부탁은 최대한 애매하게… 눈치 빠른 젤렌스키 바로 맞장구

펠로시 "탄핵 필요성 확인" 성명, 트럼프 "대가 없었다… 마녀사냥"





백악관이 25일(현지 시각) 도널드 트럼프 미 대통령과 볼로디미르 젤렌스키(41) 우크라이나 대통령 사이의 통화 녹취록을 공개하면서 대통령 탄핵 추진으로까지 비화된 '우크라이나 스캔들'의 면모가 생생하게 드러났다. 두 사람의 통화 내용을 보면 '거래에 능한 부동산 개발업자'(트럼프)와 '눈치 빠른 코미디언'(젤렌스키) 간의 대화를 엿듣는 듯하다. 뉴욕타임스(NYT)는 "마치 맨해튼 부동산 거래를 연출한 B급 영화 대본을 읽는 것 같다"고 표현했다.



녹취록에 따르면 트럼프 대통령의 '비즈니스'는 덕담으로 시작됐다. 트럼프 대통령은 코미디언 출신으로 대선에서 승리한 젤렌스키에게 "미국에서 선거를 지켜봤다. 당신은 엄청난 일을 했다"고 추켜세웠다. 그러자 눈치 빠른 젤렌스키는 "고백하자면 나는 당신의 (선거) 방식에서 배웠다. 우리도 이곳에서 오물(부패)을 청소하겠다"고 말했다. '오물을 청소하겠다'는 트럼프의 대선 구호였다. 트럼프가 "미국은 우크라이나에 많은 노력과 시간을 쓴다"고 하자 젤렌스키는 "당신이 100% 아니 1000% 맞는다"고 맞장구를 쳤다.





트럼프 쳐다보는 젤렌스키 - 유엔 총회가 진행 중인 미국 뉴욕에 있는 한 호텔에서 25일(현지 시각) 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 정상회담을 가진 후 공동 기자회견을 위해 앉아 있다. /AP 연합뉴스

이후 트럼프는 본격적으로 본론에 들어갔다. 그는 "바이든(전 부통령)의 아들에 관해 많은 얘기가 있다. 많은 사람이 그것에 대해 알고 싶어 하는 만큼 당신이 (윌리엄 바) 법무장관과 무엇이든 할 수 있다면 아주 좋을 것이다"며 "바이든이 (아들) 기소를 막았다는 것을 자랑하며 돌아다녔다. 나에게 그건 끔찍하게 들린다"고 말했다. 민주당의 유력 대선 주자인 바이든 전 부통령이 우크라이나에 압력을 넣어 자신의 아들에 대한 수사를 막았다는 의혹에 대해 수사해줄 것을 사실상 요청한 것이다. 이에 젤렌스키는 "차기 검찰총장은 100% 내 사람이다. 우리는 그 사건의 조사에 착수할 것이다."라며 트럼프의 비위를 맞췄다.



트럼프 대통령은 부탁을 할 때는 최대한 애매하게 말했다. "당신이 ~하길 원한다(I want to)"가 아니라 "당신이 ~하면 좋을 텐데(It would be great)"처럼 완곡 어법을 썼다. 바이든 문제에 대해서도 "바이든 아들에 대한 얘기가 많던데"라는 식으로 개인적인 부탁이 아닌 많은 사람의 관심사인 것처럼 말했다. NYT는 "일부러 뭉개면서 직접적으로 부탁한 게 아니라는 인상을 남기기 위한 것"이라고 했다.





“이게 녹취록” - 척 슈머 미국 민주당 상원 원내대표가 백악관이 25일 공개한 미·우크라이나 정상 통화 녹취록 사본을 워싱턴 의사당에서 들어 보이고 있다. /AFP 연합뉴스

녹취록이 공개되자 애덤 시프 하원 정보위원장(민주당)은 "전형적인 마피아와 같은 강탈 행위"라며 "우크라이나는 정확히 자신들이 요구받는 것을 이해했다"고 말했다. 당시 미국의 우크라이나에 대한 4 억달러 규모 군사 원조가 보류된 상황이어서 젤렌스키는 트럼프의 요구를 받아들일 수밖에 없었다는 것이다. 민주당 1인자인 낸시 펠로시 하원 의장도 이날 성명을 내고 "트럼프 대통령은 자신의 헌법적 책임이나 윤리에 대해 관심이 없다"며 "녹취록은 대통령의 무법 행위에 대한 탄핵 조사의 필요성을 확인시켜줬다"고 말했다. 워싱턴포스트는 이날 기준으로 민주당 하원의원 217명과 무소속 1명이 탄핵 조사에 찬성하는 것으로 조사됐다고 보도했다. 탄핵소추안 하원 가결 정족수인 과반(218석)에 달한다.



그러나 트럼프 대통령은 이날 뉴욕에서 가진 기자회견에서 "나는 누구도 협박하지 않았다"며 "'퀴드 프로 쿠오(quid pro quo·대가성 주고받기)'가 없었다"고 말했다. 민주당의 주장처럼 자신은 군사 원조를 빌미로 우크라이나를 협박하지 않았다는 것이다. 그러면서 "민주당은 투표에서 우리를 이길 수 없기 때문에 마녀사냥에 집중하 고 있다"고 했다. 민주당은 트럼프가 대통령직을 이용해 외국을 미국 대선에 끌어들였다는 이유로 탄핵을 추진하는데, 트럼프는 '대가'를 제시하지 않았다는 이유로 쟁점을 돌리는 것이다.



그러나 CNN은 이날 "뇌가 멀쩡한 사람이라면 무엇을 요구하는지, 불응하면 어떻게 될지 알 수밖에 없다"며 "두 사람의 통화는 '퀴드 프로 쿠오'의 교과서적 사례"라고 비판했다.