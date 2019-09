[만물상] '캐치 미 이프 유 캔'

미국 영화 '캐치 미 이프 유 캔(Catch me if you can)'은 1960년대 400만달러 넘는 위조수표를 뿌리며 온갖 사기를 벌였던 실존 인물 이야기다. 주인공은 조종사를 사칭해 공짜 비행기를 타고 다니며 부도수표를 날리다가 들통나자 비밀 수사 요원, 외과 의사, 변호사라고 차례로 사람들을 속인다. 그가 뱉는 모든 말은 거짓말이며 작은 거짓말을 들키면 큰 거짓말로 덮는다. 그의 잘생긴 얼굴과 번듯한 옷차림에 속았다는 걸 사람들이 눈치채면, 미련 없이 거처를 옮겨 다시 사기를 친다.

▶조국 법무장관과 그 가족을 보면 이 영화가 떠오른다. 그들에게도 진실한 면이 있을 것이고, 검찰 수사 과정이나 언론의 의혹 제기에 억울한 것도 있을 수 있다. 그러나 표창장 위조처럼 명백한 범죄 행위 외에도 자질구레한 거짓이 너무 많다. 뭐가 진짜 모습이고 무엇이 가면인지 알 수 없는 지경이 됐다.