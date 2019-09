션 멘데스, 뜨거운 꽃청춘···장미서 젊은향기가

션 멘데스

소행성 B612호에 떨어진 줄 알았다. 한 가운데 15m가량의 (조형물) 장미가 활짝 피어 있었다.



"준비됐어? 이봐, 할 준비된 거야?"(Are you ready? Hey, are you ready for this?) "아직도 자리에서 뭉그적거리고 있는 거야?"(Are you hanging on the edge of your seat?)



공연 시작 전, 영국 밴드 '퀸'의 '어나더 원 바이츠 더 더스트(Another One Bites The Dust)'가 흘러나오니 준비곡도 안성맞춤이다. 무대 위 곱슬머리에 시원한 미소가 인상적인 어린왕자를 맞을 채비를 끝냈다.



25일 오후 8시 서울 방이동 올림픽공원 체조경기장에 팝스타 션 멘데스(21)가 등장하자 젊음이란 무엇인가라는 질문이 싹을 틔웠다.캐나다에서 태어났지만 세계 곳곳에서 청춘을 보낸 팝스타에게 처음 찾은 한국은 어떤 모습의 행성일까. 그제 인사동에서 목격되기도 했던 그는 첫곡 '로스트 인 재팬'을 부르는 동안 자유로운 방랑자처럼 보였다.



활기찬 음악계의 배가본드는 무대의 구석구석에서 기타를 메고 또는 건반을 치며 노래를 불렀다. 멘데스가 한곡한곡 불러나갈 때마다 1만여 팬들은 어린왕자와 여우처럼 길들여져 갔다.



2015년 첫 정규 앨범 '핸드리튼(Handwritten)'이 발매와 동시에 미국, 캐나다 등에서 차트 정상을 차지하며 단숨에 스타덤에 오른 팝스타가 빚어낸 마법이었다.



멘데스가 "네 주변에만 있으면 자꾸 말이 많아져"(Talk a little too much around you)라고 속삭이는 '너버스'에서 LED 손목밴드가 핑크빛으로 물들었다.



브릿팝 밴드 '콜드플레이'가 '자일로밴드'라는 이름으로 공연장에서 사용하는 등 LED 손목밴드는 이미 뮤지션들이 콘서트에서 자주 사용하는 아이템이기는 하다. 그런데 이렇게 마음까지 핑크빛으로 물들게 하는 LED 손목밴드는 오랜만에 착용했다. 감미로운 '스티치(Stitches)'가 울려퍼질 때 밴드는 에메랄드빛으로 번졌다.



"넌 절대 혼자가 아니야"라고 노래하는 '네버 비 얼론(Never Be Alone)'에서는 마음이 노란색으로 물들었다.



어린왕자는 한송이 장미가 피어 있는 행성 같은 곳으로 이동했다. 섬처럼 떨어져 있는 공연장 한 가운데 무대에 휘트니 휴스턴의 '아이 워너 댄스 위드 섬바디(I Wanna Dance With Somebody)'를 피아노로 연주하고 노래하며 등장했다.



이곳에서 하이라이트는 '라이프 오브 더 파티'였다. 웅장한 사운드을 배경으로 "우린 평범해질 필요가 없다"고 주문을 거는 이 노래는 청중을 특별하게 만들어줬다.



다시 메인 무대로 돌아와서 들려준 곡 중 하이라이트는 '파티큘러 테이스트(Particular taste)'였다. 멘데스는 예쁜 청춘이 무엇인지 몸으로 보여줬다. 기타와 피아노를 내려놓고, 손으로 곱슬머리를 거듭 쓸어 올리는 모습은 달콤했다.



공연의 화룡점정은 '유스(Youth)'였다. 강렬한 폭풍우같이 기타줄을 휘몰아치던 피크를 객석 앞으로 내던진 멘데스가 손가락으로 줄을 튕기자 본격적으로 곡이 시작됐다.



얼굴과 몸이 땀으로 범벅이 된 채 노래하는 멘데스의 모습 자체가 젊음이었다. 멘데스는 팬들에게 '자유'와 '행복'을 느끼고 있는지 목소리 높여서 물었다. 그리고 노래했다. "나의 젊음을 빼앗아갈 수 없어."(You can't take my youth away)



열정과 환희에 둘러싸인 젊음, 불혹을 앞둔 아저씨는 20대를 떠올렸다. 그때 나는 "내 젊음을 빼앗갈 수 없어"라고 소리 지를 만큼 아름다웠나.



K팝이 강세인 한국에서도 인기를 누리는 '20대 팝스타 솔로 3대장'이 있다. 찰리 푸스, 트로이 시반 그리고 멘데스다. 푸스가 팔색조, 시반이 찬란한 젊음이라면 멘데스의 젊음은 고통과 기쁨이 뒤범벅이 된 부르짖음이었다. "내 것을 지키겠다"는 의지의 뜨거움 말이다. 그룹 '블랙핑크'도 객석에서 이 열정에 감화됐다.



멘데스는 앙코르 첫 번째 곡으로 콜드플레이의 '픽스 유'를 커버했다. 이 곡이 삽입된 영화 '유열의 음악앨범'에서 울었던 아저씨의 눈시울이 다른 결로 뜨거워졌다. 그리고 마침내 멘데스의 마지막곡 '인 마이 블러드'.



그룹 '방탄소년단'(BTS)이 커버한 노래이기도 한 '인 마이 블러드'는 벽이 무너지는 것 같은 상황에서도 "포기하지 않겠다"고 노래한다.



멘데스의 이번 첫 내한 공연은 작년 발매한 셀프 타이틀 3집을 기념하기 위한 것이다. 앨범 타이틀을 자신의 이름으로 내세울 때는 그것이 자신의 정수이거나 자신감이 있을 때다. 갓 데뷔했을 때 어린왕자로 불리던 멘데스는 지금 뜨거운 꽃청춘이었다.



나는 나, 그건 멘데스의 젊음이 내게 가르쳐준 젊음이다. 5월의 장미뿐만 아니라 가을 초입의 장미도 사랑하게 됐다. 장미 조향물에서 젊은 향기가 뿜어져 나왔다.