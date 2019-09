"로봇은 기술과 예술이 만난 매력적인 존재"

[엘리자베스 요훔]

연극과 로봇… 두 분야 연구자… 스웨덴 '개더 페스티벌'서 강연

"로봇도 인형이나 마찬가지… 생명이 없는 것에 생명을 넣어 사람처럼 보이게 만들죠"





"생명이 없는 것에 생명을 불어넣고, 살아 있는 것처럼 보이게 만든다는 점에서 로봇이나 인형극은 같은 목적을 갖고 있어요. 로봇은 기술(technology)과 예술(art)이 만나는 매력적인 존재죠."



엘리자베스 요훔 덴마크 아보르그(Aalborg)대학 교수는 "로봇공학과 AI(인공지능)가 데이터와 알고리즘만 다루는 것은 아니다"라고 했다. 정보기술(IT)과 컴퓨터가 연극과 같은 퍼포먼스를 위한 훌륭한 도구가 될 수 있다는 것. 그는 "지난 역사를 살펴봐도 예술가들은 언제나 첨단 기술을 받아들이고 이를 통해 자신들의 영역을 확장해왔다"고 말했다.





엘리자베스 요훔 교수는 기술과 예술, 인문적 교양이 만나는 스웨덴 '개더 페스티벌'의 주제에 가장 부합하는 연사 중 한 명이었다. 배우 출신으로 인형극을 전공한 그는 로봇의 움직임에서 미학적 요소를 찾는 독특한 연구를 하고 있다. /스톡홀름=신동흔 기자

지난 12~13일 스웨덴 스톡홀름에서 열린 IT 관련 행사인 '개더(GATHER) 페스티벌'에서 '될 때까지 그런 척하기'(Fake it Till You Make it) 세션 연사로 참석한 요훔 교수는 "예술은 언제나 세계를 보는 낡은 방식을 뒤흔들었고, 테크놀러지 역시 알려지지 않았던 세계를 보여준다는 공통점을 갖고 있다"며 "내가 로봇과 연극 두 세계에 동시에 발을 담그고 있는 이유"라고 말했다.



전 세계 곳곳에서 열리는 로봇 관련 학술 행사에 초청받는 단골 연사이지만, 정작 그는 대학에서 셰익스피어를 공부했고 일본 가부키와 인형극 연구로 박사 학위를 받은 인문학도다. 미국 캘리포니아 출신으로 졸업 후 디즈니의 인형 엔지니어링 기획에 참여하면서 로봇과 일본 인형극 미학의 유사성에 흥미를 느꼈다. 인형극이 추구하는 자연스러움, 인간에 의한 '조종', 인간 행동 따라 하기 같은 요소가 공학자들이 로봇에서 추구하는 것과 정확하게 일치했던 것.





댄서에 맞춰 로봇이 함께 춤추는 모습. 요훔 교수가 개더 페스티벌에서 강연 중 보여준 영상이다. /신동흔 기자

요훔은 연극이 가질 수밖에 없는 '직접성'도 이야기했다. 예컨대 영화 속 첨단 기술은 컴퓨터그래픽(CG)으로 뚝딱 만들어 낼 수 있는 반면 연극에선 '진짜' 기계를 무대에 올려야 하기 때문. 그는 "(연극 입장에서) 로봇은 매우 비싼 인형"이라며 "무대에서 댄서의 움직임을 로봇이 인지하고 이를 외골격 운동에 스스로 반영하는 연구가 나의 요즘 관심사"라고 했다.



어떤 대상이 단지 움직인다고 '살아 있다'고 느낄 수 있을까. 요훔 교수는 "우리가 무언가에 대해 살아 있다고 믿을 때는 '대상'이나 '아티스트'뿐 아니라 '오디언스'(수용자)도 중요하다"면서 "살아 있지 않은 대상에 대해 '오, 저것은 살아 있군'이라고 판단하는 과정은 AI 연구에서 유명한 '튜링 테스트'를 연상시킨다"고도 했다. 튜링 테스트는 앨런 튜링이 제안한 것으로 기계가 스스로를 인간이라고 관찰자(수용자)를 설득함으로써 인간을 속일(fake) 수 있다면 기계에 지능이 있다고 봐야 한다는 개념이다. 이는 지극히 심리적인 과정이기도 하다. 그는 "'마치 그런 것 같은 것'(As if)이야말로 연극과 예술의 핵심인데, 요즘 보면 로봇과 AI가 이를 추구하고 있지 않으냐"고 했다.



요훔 교수는 "인형극이라면 조종하는 사람이 있다고 생각하지만, 만약 일상에서 로봇과 상호작용하게 되면 보이지 않는 곳에서 이를 컨트롤하는 누군가가 존재한다는 사실을 쉽게 인식하지 못할 것"이라며 "로봇을 얼마나 진짜처럼 느끼게 만들지는 향후 윤리적 문제를 부각시킬 수도 있다"고 말했다. 이 역시 연극 미학에서 '낯선(uncanny) 느낌'의 요소로 끊임없이 탐구해온 주제.



그는 로봇을 연극에 활용하는 자신의 연구가 "사실은 매우 오래된 직업"이라고 했다. 실 제로 16세기 교회에서 움직이는 성직자상을 만들어 대중에게 설교를 들려준 예술가이자 공학자들이 있었고, 4세기 그리스에도 연극 공연을 위해 스팀 엔진을 이용했다는 기록이 남아 있다. 요훔은 "기술과 과학, 예술은 원래 한몸처럼 존재했다"면서 "사람들이 배우들의 연기를 보며 완성도를 말하는 것처럼 로봇공학이 미학적 요소를 획득해나가는 것도 기대된다"고 했다.