"You make me feel special"..트와이스가 전하는 특별한 위로·공감 [퇴근길 신곡]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 트와이스가 따뜻한 위로를 전한다.

트와이스는 23일 오후 6시 미니 8집 'Feel Special'(필 스페셜) 전곡 음원과 뮤직비디오를 공개했다.

타이틀곡 'Feel Special'은 까만 밤처럼 어둡기만 한 마음의 터널을 거닐 때 소중한 사람들이 선사한 가슴 벅찬 순간을 노래한 곡으로 '시그널' 'What is Love?'에 이어 JYP 수장 박진영이 작사 작곡을 맡았다. 트와이스는 지금까지의 발랄하고 에너지 넘치는 모습과는 또 다른 서정적인 매력으로 리스너들을 매료시킨다.

이번 신곡은 박진영이 트와이스와 진솔한 대화를 나눈 뒤 작곡한 노래로, 2015년 데뷔부터 지금까지 4년 간 '원톱 걸그룹'의 자리를 지켜온 트와이스가 어려웠던 순간들을 이겨내며 든 감정이 이 곡의 영감이 됐다.

"You make me feel special / 세상이 아무리 날 주저앉혀도 / 아프고 아픈 말들이 날 찔러도 / 네가 있어 난 다시 웃어 / That's what you do" 등 가사에는 누군가의 따뜻한 말 한마디로 다시 일어설 수 있길 바라는 마음이 담겨 있어 훈훈함을 더한다.

멤버들은 이날 열린 쇼케이스에서 "이 노래를 들으면서 힘들었던 생각도 났지만 주변에서 나를 사랑해주고 응원해주는 사람이 많구나를 생각하면서 울컥한 적도 있다. 많은 분들이 이 노래를 들으시면서 주변에서 자신을 사랑해주는 사람을 생각하는 계기가 되고 위로를 받을 수 있다면 좋을 것 같다"는 바람을 전했다.

함께 공개된 뮤직비디오에는 블링블링한 오브제들로 보는 재미를 더했고 트와이스 특유의 역동적인 에너지에 트렌디한 매력을 담았다. 특히 스스로를 특별하게 느끼게 해준 서로를 바라보고 짓는 멤버들의 환한 미소는 곡의 메시지, 서정적 분위기를 극대화한다.

4년차 톱 걸그룹 트와이스의 보다 진솔해진 모습은 또 하나의 히트곡의 탄생을 예감케 한다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] JYP엔터테인먼트