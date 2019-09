[OSEN=박판석 기자] 배우 여진구가 훈훈한 면모를 자랑했다.

여진구는 22일 자신의 SNS에 "See you soon, Singapore!! #잘다녀올게요 #9oo그램"이라는 글을 남겼다.

글과 함께 남긴 사진 속에서 여진구는 훈훈함을 자랑했다. 데님 소재의 상의를 입고 편안한 표정으로 카메라를 응 시하는 여진구의 모습은 매력이 넘친다. 여진구는 사복 패션에서도 넘치는 센스가 빛이 난다. 여진구의 사진을 본 많은 팬들을 댓글을 통해서 그의 매력을 칭찬했다.

여진구는 최근 종영한 tvN '호텔 델루나'에서 구찬성 지배인 역할을 맡았다. 여진구는 아이유와 함께 호흡을 맞추며 큰 사랑을 받았다./pps2014@osen.co.kr