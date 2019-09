"지식 전수하는 학교 한계"… 자기주도·동료학습 중심 '에콜42' 세계가 주목

니콜라 사디락 에콜42 공동창립자

교사가 없는 학교.



교육 전문가들이 예측하는 미래 학교의 모습이다. 이런 전망은 이미 현실이 됐다. 세계적인 혁신 교육기관으로 꼽히는 프랑스의 '에콜42(Ecole42)'는 2013년 설립 이래 교사 없이 운영되고 있다. 프랑스의 이동통신회사인 '프리'의 자비에 니엘 회장이 사재를 털어 설립한 에콜42는 학생이 힘을 합쳐 문제를 해결하면서 지식을 확장하는 교육 방식으로 주목받고 있다.



어떠한 학위도 수여하지 않지만 관심은 뜨겁다. 매년 만18~30세 학생 1000명 정도를 선발하는데 경쟁률은 최고 70대1에 달한다. 교육적 성과도 뛰어나다. 졸업생이 글로벌 기업의 러브콜을 받는 것은 물론이고, 이들이 창업한 스타트업 중에서 유니콘 기업이 나오기도 했다. 혁신적인 시도가 성공을 거두자 세계의 관심은 에콜42의 교육과정으로 향하고 있다. 이를 설계한 공동창립자 니콜라 사디락(Nicolas Sadirac)을 지난 6일 서울 코엑스에서 열린'2019 이러닝 코리아'에서 만나 인터뷰했다.





우리나라에도 연말 에콜42를 본뜬 기관인 ‘이노베이션 아카데미’가 문을 연다. 니콜라 사디락 에콜42 공동창립자는 “아시아 국가의 시도는 정부가 중심이 돼 이끈다는 점이 흥미롭다”고 말했다. /김종연 기자

◇지식 배우는 건 무용지물… 함께 창출해야



사디락 공동창립자는 '지식 전수'라는 교육기관의 전통적 역할은 한계에 부딪히고 있다고 강조했다. "누군가에게 지식을 가르치는 것은 무용한 일입니다. 정보통신기술(IT)이 발달해 지식은 얼마든지 손쉽게 얻을 수 있습니다. 기존 지식을 배우는 건 때론 위험하기까지 합니다. 사회가 빠르게 변화하면서 지식도 계속 변하니까요."



특히 IT 업계의 지식은 유동적인 성격이 더욱 강하다고 설명했다. 그는 "로마시대 건축가를 오늘날로 데려온다면 어떻게든 건축물을 지을 수 있다"며 "하지만 5년 전 컴퓨터 공학자를 현재 시점으로 데리고 온다면 아무것도 할 수 없을 것"이라고 말했다. "IT 분야에서는 10년 후에 필요한 지식이 무엇인지 알 수가 없어요. 우리가 아는 단 한 가지 사실은 '오늘날과 미래의 지식은 다르다'는 것뿐이죠."



그렇다면 에콜42는 어떻게 학생을 교육할까. 에콜42에 입학한 학생은 평균 3년간 프로젝트 활동을 기반으로 학습한다. 주어진 과제를 해결하면, 더 어려운 프로젝트를 받는다. 이때 문제 해결법이나 정답을 알려주는 강의는 없다. 학생은 자신이 아는 것을 다른 학생과 공유하고, 모르는 것은 물어가며 해결법을 찾아 나선다. 이 과정에서 자연스레 동료학습이 이뤄진다. 배우는 사람으로서의 학생은 사라지고 지식을 직접 찾고 창출하는 학생이 탄생하는 것이다. "개인이 해결법을 찾는 것만으로는 충분하지 않습니다. 팀을 이루면 더 큰 혁신을 만들 수 있습니다."



이런 교육은 학생을 전적으로 신뢰하는 교육철학을 바탕으로 했다. 에콜42에서는 관리 감독하는 교사가 없고 출석도 확인하지 않는다. 그는 "많은 이가 걱정하는 것과 달리 긍정적인 효과가 크다"고 말했다. 학교로부터 신뢰받는다고 느끼는 학생들은 자신의 내적인 동기에 집중하며 학습한다. 자발적인 학습을 지원하기 위해 학교의 문은 24시간 열려 있다. 밤을 지새워 프로젝트에 몰두하는 학생도 많다. 건물 곳곳에 학생들이 가져다 놓은 간이침대가 널려 있을 정도다.



이렇게 양성한 인재는 구글, 페이스북, 애플 등 굴지의 IT 기업에서 모셔간다. 별도의 기업가정신 교육이 없는데도 에콜42 재학생과 졸업생이 만든 스타트업은 200여 곳에 이른다.



◇스스로 운영비 마련하는 학교 '존01'



창립 당시부터 교장으로서 학교를 운영하던 사디락 공동창립자는 '너무나 완벽하게 운영되고 있다'는 생각에 지난해 에콜42를 떠났다. 그리고는 에콜42의 교육과정을 따르되, 규모를 더 확장한 새 프로젝트 '존01(Zone01)'을 준비하고 있다.



존01은 기업으로부터 프로젝트를 수주해 창출한 이익으로 운영할 계획이다. 기업가가 출연한 자본을 원동력으로 삼아 교육하는 에콜42와 다른 점이다. 변화를 준 이유에 대해 그는 "기업의 지원을 받아 교육과정을 운영하면 기업이 필요로 하는 만큼만 인재를 양성할 수밖에 없다"며 "하지만 존01은 프로젝트로 얻은 수익으로 또 다른 존01을 세울 수 있다"고 했다. '피라미드식'으로 규모를 확장할 수 있다는 것이다. 오는 10월 카자흐스탄에서 첫 번째 존01을 선보일 예정이다.



다만 집중적으로 존01을 설립하려는 지역은 아프리카다. 사디락 공동창립자는 내년 존01을 아프리카 20여 곳에 설립할 계획이다. 왜 아프리카일까. 그는 "2050년경에는 전 세계 13세 이하 인구의 절반이 아프리카에 거주한다는 전망이 있다"며 "아프리카는 미래에 인재가 가장 많이 상주하는 대륙이 될 것"이라고 설명했다. 반면 정부나 산업이 낙후해 교육 수준은 턱없이 낮다. 사디락 공동창립자는 "이런 지역에 무상교육을 제공해 누구나 자기 재능을 펼칠 수 있도록 할 것"이라고 했다.



존01에 대한 세계적인 관심은 크다. 아직 설립에 관한 공식 발표를 하지 않았는데도 세계 각국 교육 관계자들이 연락을 해온다고 했다. 그는 이 같은 새 로운 시도가 계속돼야 한다고 강조했다. "사회는 빠르게 변하는데 교육의 변화 속도는 느립니다. 위험하다고 느낄 정도예요. 지금까지는 IT 분야와 10대 후반 이후의 연령대에 새로운 교육방식을 적용했어요. 하지만 다른 분야와 더 어린 학생들에게 적용할 방법을 연구 중입니다. 고정된 지식이 없는 시대는 분야와 나이에 상관없이 교육 전반이 마주한 현실이니까요."