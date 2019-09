제시, 하의실종 논란에도 꿋꿋하게 신곡 티저 홍보..볼륨 폭발 [★SHOT!]

[OSEN=박소영 기자] 가수 제시가 하의실종 논란에도 꿋꿋하게 신보를 홍보했다.

제시는 20일 늦은 밤 자신의 인스타그램에 “GONNA KEEP HAUNTIN YO ASS WITH ANOTHER TEASER ’WHO DAT B’ DROPS 9/23 #WDB #HALLOWEENISJUSTAROUNDTHECORNER”라는 메시지를 적었다.

제시는 오는 23일 신곡 'WHO DAT B'를 발매한다. 이 때문에 티저 영상을 공개하며 팬들의 기대를 높인 것. 영상에서 제시는 특유의 폭발하는 섹시 카리스마를 뽐내며 보는 이들의 시선을 강탈한다. 넘치는 볼륨감은 여전하다.

한편 제시는 이날 오전 태국에 서 열리는 K-crush 콘서트 참석을 위해 인천국제공항을 통해 출국했다. 그런데 마치 하의를 입지 않은 듯한 노출 패션으로 많은 이들을 깜짝 놀라게 했다.

속옷 논란이 불거지자 제시는 바지를 입었다며 레깅스 쇼트 팬츠를 공개하는 해명 영상으로 다시 한번 온라인을 들썩이게 했다.

