[SC현장] "목표는 지구정복"…세러데이, '뿅벤져스' 반전컴백(종합)

[스포츠조선 백지은 기자] 걸그룹 세러데이가 컴백을 알렸다.

세러데이는 20일 오후 4시 서울 강남구 청담동 일지아트홀에서 싱글 3집 'IKYK(아이 노우 유 노우, I Know You Know)' 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.

하늘은 "정말 열심히 준비했다. 빨리 컴백해서 좋은 모습과 패기를 보여 드리고 싶다"고, 민서는 "솔직히 무척 떨리고 설렌다"고 밝혔다.

세러데이는 하늘 주연 유키 아연 민서로 구성된 5인조 걸그룹이다. 팀명 세러데이에는 주말이 시작되는 토요일처럼 기다려지고 기대된다는 의미를 담고 있다. 2018년 '묵찌빠'로 데뷔한 세러데이는 올해 세 장의 앨범을 발표하며 '열일' 중이다. 특히 지난 추석 연휴에는 MBC '아이돌 선수권 대회(이하 아육대)'에서 하늘이 '멍때리기' 1등을 차지하며 관심을 모았다.

하늘은 "추석 '아육대' 특집에서 멍때리기 1등을 했다. 노라조 조빈 선배님께서 '샤워' 댄스로 나를 웃기려고 하셨다. 웃음을 정말 못 참는데 멍이 너무 잘 때려져서 1등을 하게 됐다"고 말했다.

아직 연차가 얼마 되지 않았지만 세러데이는 꽤 격한 멤버 변화를 거쳤다. 2018년 12월 채원, 3월 29일 선하, 8월 22일 시온과 초희가 탈퇴했고 민서가 새롭게 합류했다.

하늘은 "힘든 점은 없었다. 멤버 교체가 있었지만 멤버 한명한명의 매력이 너무 많다. 기대 많이 해주셨으면 좋겠다"고, 하늘은 "그 힘듦이 있어서 더 단단해졌다"고, 주연은 "어떻게 하면 더 대중적으로 다가설 수 있을지 고민했다"고, 민서는 "부담은 없었다. 내가 막내이다 보니 언니들이 잘 챙겨줬다"고 답했다.

타이틀곡 '뿅(BByoung)'은 색소폰 리프 기반의 파워풀한 트랙과 중독성 강한 멜로디가 인상적인 곡이다. 모모랜드 '뿜뿜'과 '뱀(BAAM)' 안무를 탄생시킨 배완희 안무가가 참여, 중독성 강한 '프로펠러 댄스'와 '얍얍 댄스'로 보는 재미를 더했다.

아연은 "우리만의 통통 튀는 매력과 누구도 넘볼 수 없는 에너지, 누구보다도 대단한 팀워크를 갖고 있다"고 자신했다. 이에 주연은 '도도함'과 '섹시함'을, 채연은 '카리스마'를, 아연은 '귀염뽀짝'과 '치명'을, 유키는 '반전매력'을,

세러데이는 비주얼적으로도 새로운 매력을 보여주기 위해 과감한 변신을 시도했다. 주연은 "데뷔 때부터 어두운 컬러의 단발머리였는데 처음으로 밝은 색으로 염색하고 긴 머리 피스도 붙였다"고, 유키는 "앞머리를 시도해봤다. 멤버들도 새로운 매력을 보여드리기 위해 많은 시도를 했다. 팬분들도 많이 좋아해주셨다"고 설명했다.

세러데이는 19일 오후 6시 'IKYK'를 발표, 본격적인 활동에 돌입했다. 이들은 20일 오후 팬쇼케이스를 개최하고 팬들과 만난다.

아연은 "정상을 바라보면서 1위를 향해 열심히 노력하겠다. 많은 분들에게 더 사랑받는 팀이 되겠다. 이번에는 '반전매력'이라는 말을 듣고 싶다. 어벤저스를 잇는 '뽕벤저스'가 되고 싶다. 강한 분들이 힘을 합한 어벤져스처럼 세러데이 멤버들이 힘을 모아 지구정복을 하러 다닐 것"이라고 각오를 다졌다. 주연은 "여자친구 선배님이 롤모델이다. 선배님들의 팀워크와 칼군무를 본받고 싶다"고 말했다.

