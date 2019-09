[OSEN=민경훈 기자] 20일 오후 서울 강남구 청담동 일지아트홀에서 걸그룹 세러데이의 세 번째 싱글 ‘IKYK’(I Know You Know) 발매 쇼케이스가 열렸다.



세러데이 아연이 화려한 무대를 선보이고 있다./rumi@osen.co.kr